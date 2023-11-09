«Атомайз» и Росбанк объявили о запуске гибридного инструмента с золотом

Для данного выпуска Росбанк принял решение приобрести золотые слитки авансом за их полную стоимость. Производитель (недропользователь) передает банку слитки в рамках утвержденной договоренности, что также обеспечивает ему стабильный канал сбыта золота. При этом Росбанк несет ответственность за кредитный риск при авансировании производителя, а благодаря процентной ставке, которая входит в авансовый платеж, банк-эмитент может продать слитки инвесторам по скидочной цене.