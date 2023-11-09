«Атомайз» и Росбанк объявили о запуске гибридного инструмента с золотом

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Инвестор имеет возможность приобрести «цифровое золото» со скидкой 2% к существующей сейчас рыночной стоимости, устанавливающейся на основе индикатора Мосбиржи (по формуле GLDRUB_TOM -2%). При погашении инвестору положена выплата в размере полной текущей стоимости золота (GLDRUB_TOM) либо слиток из хранилища банка. Благодаря таким условиям инвестор может участвовать в динамике цены золота, а также получить премию в размере 2% к стоимости базового актива.
За физическое хранение золота в течение всего срока погашения отвечает банк-эмитент ПАО «Росбанк». Он гарантирует расчеты и выкупает золото в случае погашения в деньгах.
«Инвестирование в золото при помощи ГЦП позволяет владеть слитком в удобной цифровой форме и гибко распоряжаться им в зависимости от рыночной конъюнктуры. Еще одним уникальным преимуществом этого инструмента является привлекательный спред», — рассказала о достоинствах цифрового владения золотом гендиректор платформы «Атомайз» Екатерина Фроловичева.
Для данного выпуска Росбанк принял решение приобрести золотые слитки авансом за их полную стоимость. Производитель (недропользователь) передает банку слитки в рамках утвержденной договоренности, что также обеспечивает ему стабильный канал сбыта золота. При этом Росбанк несет ответственность за кредитный риск при авансировании производителя, а благодаря процентной ставке, которая входит в авансовый платеж, банк-эмитент может продать слитки инвесторам по скидочной цене.
Таким образом, становится ясно, что это продукт win-win, который несет выгоду и золотодобывающим компаниям, и банку-эмитенту, и инвесторам.
Пилотный выпуск планируется сделать адресным. На его базе платформа «Атомайз» и Росбанк намереваются запустить массовый партнерский продукт для розничных инвесторов.
Структурирование выпуска и подготовка эмиссионной документации велись при партнерстве с Findustrial Consulting Group.
Ключевым инвестором «Атомайза» выступает Группа «Интеррос».