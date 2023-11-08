Житель Тюменской области лишился KIA RIO за повторное пьяное вождение

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По данным прокуратуры Тюменской области, первое нарушение 54-летний мужчина совершил в июле прошлого года. Тогда его привлекли к административной ответственности. Второй раз тюменец попался уже в сентябре этого года.
«Подсудимый, будучи в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем KIA RIO на улице Заводской», — сказано в сообщении ведомства.
С учетом всех фактов, суд лишил тюменца водительских прав на 2,6 года и наказал обязательными работами сроком на 300 часов. Кроме того, автомобиль подсудимого KIA RIO конфискован в доход государства.