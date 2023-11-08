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Updated Сегодня, 11:30

Житель Тюменской области лишился KIA RIO за повторное пьяное вождение

Житель Тюменской области лишился KIA RIO за повторное пьяное вождение

8 ноября 2023, 11:28
Фото: 1MI
В Заводоуковске осужден местный житель за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным прокуратуры Тюменской области, первое нарушение 54-летний мужчина совершил в июле прошлого года. Тогда его привлекли к административной ответственности. Второй раз тюменец попался уже в сентябре этого года.

«Подсудимый, будучи в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем KIA RIO на улице Заводской», — сказано в сообщении ведомства.

С учетом всех фактов, суд лишил тюменца водительских прав на 2,6 года и наказал обязательными работами сроком на 300 часов. Кроме того, автомобиль подсудимого KIA RIO конфискован в доход государства.

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#Общество#Ирина Швецова#Лишение прав#Пьяное вождение
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