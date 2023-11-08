За лезгинку, остановившую движение в центре Тюмени, привлечены уже восемь танцоров

Инцидент произошел в минувшие выходные на перекрестке улиц Профсоюзной и Республики. Очевидцы записали видео, как несколько автомобилей свадебного кортежа остановились, из них вышли мужчины, которые начали танцевать лезгинку. Танцы посреди проезжей части создали помеху для других машин.