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За лезгинку, остановившую движение в центре Тюмени, привлечены уже восемь танцоров

За лезгинку, остановившую движение в центре Тюмени, привлечены уже восемь танцоров

8 ноября 2023, 14:13
Фото: 1MI
Сотрудники полиции продолжают устанавливать личности мужчин, устроивших танцы посреди дороги в центре Тюмени. На сегодня к ответственности за нарушение ПДД привлечены уже восемь человек, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области/телеграм

Инцидент произошел в минувшие выходные на перекрестке улиц Профсоюзной и Республики. Очевидцы записали видео, как несколько автомобилей свадебного кортежа остановились, из них вышли мужчины, которые начали танцевать лезгинку. Танцы посреди проезжей части создали помеху для других машин.

«Сегодня полицейские установили личности еще четырех нарушителей 18-ти, 19-ти, 22-х и 25-ти лет, они привлечены к административной ответственности», — пояснили в ведомстве.

Днем ранее административные протоколы и штрафы по 500 рублей получили еще четверо мужчин. Один из них оказался владельцем такси, на котором висят более 30 неоплаченных штрафов.

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#Общество#Ирина Швецова#Штраф#Штрафы#ПДД#Нарушения ПДД#Нарушители
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