За 10 месяцев в тюменскую экономику вложили почти 2 млрд рублей

Ранее «Наш город» писал о том, что промышленное производство региона перешло в «Зеленую зону». Глава региона привел данные Росстата, согласно которым, в период с января по — сентябрь тюменские предприятия в два раза стали больше выпускать компьютеров, электронных и оптических изделий, в 1,3 раза — лекарственных препаратов.