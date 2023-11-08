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За 10 месяцев в тюменскую экономику вложили почти 2 млрд рублей

За 10 месяцев в тюменскую экономику вложили почти 2 млрд рублей

8 ноября 2023, 13:58
Фото: 1MI
Программа «Гарантийный фонд» за 10 месяцев своей работы смогла привлечь в регион 1 млрд 951 млн рублей инвестиций. За указанный период в Тюменской области оформили 166 поручительств на общую сумму в более чем 800 млн рублей.
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Региональная программа «Гарантийный фонд» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». За 10 месяцев 2023 года эта программа смогла привлечь в Тюменскую область инвестиции на сумму в 1 млрд 951 млн рублей.

В регионе было оформлено 166 поручительств с общей суммой более 800 млн рублей. Благодаря этому сумму всех действующих в области поручительств достигла 2 млрд рублей.

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Новым финансовым партнером проекта стал ПАО «Совкомбанк». Предприниматели и организации, являющиеся клиентами банка, отныне имеют возможность воспользоваться поручительством Инвестиционного агентства Тюменской области по кредитам и банковским гарантиям.

Включая ПАО «Совкомбанк» в программе «Гарантийный фонд» принимают участие 18 финансовых организаций.

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Ранее «Наш город» писал о том, что промышленное производство региона перешло в «Зеленую зону». Глава региона привел данные Росстата, согласно которым, в период с января по — сентябрь тюменские предприятия в два раза стали больше выпускать компьютеров, электронных и оптических изделий, в 1,3 раза — лекарственных препаратов.

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#Экономика#Бизнес#Предприятия#Бюджет#Предприниматель#Инвестиции#Дмитрий Балобанов
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