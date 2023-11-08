Власти запустят новые автобусы по проблемным маршрутам Тюмени

Ранее «Наш город» писал о том, что власти хотят скорректировать график работы автобусов. Низкий поток пассажиров в вечернее время будет предусмотрен при составлении графиков работы. Сейчас большинство маршрутов работает с 6:30 до 21:30, но есть и те, которые заканчивают работу позже.