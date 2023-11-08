Власти запустят новые автобусы по проблемным маршрутам Тюмени

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В администрации Тюмени потратили 600 млн рублей на закупку новых автобусов. В ноябре новый общественный транспорт должен быть доставлен в областную столицу, а до конца 2023 года — выйти на городские маршруты.
«Пока данных по распределению новых автобусов нет. Но ставить их будут на востребованные маршруты», — рассказали агентству.
«Наш город» составил антирейтинг, в который включил 5 наиболее плохих маршрутов для передвижения по Тюмени. В него вошли автобусы, которые зачастую приезжают на остановки с опозданием: №39, 80, 77, 44, 45.
Ранее «Наш город» писал о том, что власти хотят скорректировать график работы автобусов. Низкий поток пассажиров в вечернее время будет предусмотрен при составлении графиков работы. Сейчас большинство маршрутов работает с 6:30 до 21:30, но есть и те, которые заканчивают работу позже.