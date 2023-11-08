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Власти запустят новые автобусы по проблемным маршрутам Тюмени

Власти запустят новые автобусы по проблемным маршрутам Тюмени

8 ноября 2023, 10:22
Фото: 1MI
Тюменские власти закупили 34 новых автобуса, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Транспорт еще не распределен, но в мэрии утверждают, что автобусы появятся на самых востребованных городских маршрутах, сообщает URA.RU

В администрации Тюмени потратили 600 млн рублей на закупку новых автобусов. В ноябре новый общественный транспорт должен быть доставлен в областную столицу, а до конца 2023 года — выйти на городские маршруты.

«Пока данных по распределению новых автобусов нет. Но ставить их будут на востребованные маршруты», — рассказали агентству.

«Наш город» составил антирейтинг, в который включил 5 наиболее плохих маршрутов для передвижения по Тюмени. В него вошли автобусы, которые зачастую приезжают на остановки с опозданием: №39, 80, 77, 44, 45.

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Ранее «Наш город» писал о том, что власти хотят скорректировать график работы автобусов. Низкий поток пассажиров в вечернее время будет предусмотрен при составлении графиков работы. Сейчас большинство маршрутов работает с 6:30 до 21:30, но есть и те, которые заканчивают работу позже.

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#Общество#Тюмень#Автосюжеты#Администрация#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Городской транспорт#Закупка#Дмитрий Балобанов
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