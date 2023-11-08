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В Заводоуковске устанавливают памятную зону в честь ВОВ

В Заводоуковске устанавливают памятную зону в честь ВОВ

8 ноября 2023, 03:50
Полноразмерная копия планера появится в парке Машиностроителей. Также там будет обустроена тематическая детская площадка.

В парке Машиностроителей в Заводоуковске начали устанавливать полноразмерную модель планера — копию аппарата, который использовался в годы Великой Отечественной войны. В то время он изготавливался эвакуированными работниками Воронежского авиационного завода.

Как уточняет «МК.RU», планер — один из символов вклада заводуковцев в победу. На данный момент специалисты подготавливают опоры для его установки и крепления.

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Также рабочие приступили к установке элементов детской площадки, она будет выполнена в летной тематике.

Ранее «Наш Город» сообщал, что первая очередь реконструкции Александровского сада в Тобольске будет сдана 30 ноября. К Новому году планируется обустроить газоны, фонтан и детскую площадку.

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#Общество#Строительство#Тюменская область#Детская площадка#Заводоуковск#ВОВ#Памятники#Великая Отечественная война#Любовь Селезнева
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