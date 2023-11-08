В Заводоуковске устанавливают памятную зону в честь ВОВ

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
В парке Машиностроителей в Заводоуковске начали устанавливать полноразмерную модель планера — копию аппарата, который использовался в годы Великой Отечественной войны. В то время он изготавливался эвакуированными работниками Воронежского авиационного завода.
Как уточняет «МК.RU», планер — один из символов вклада заводуковцев в победу. На данный момент специалисты подготавливают опоры для его установки и крепления.
Также рабочие приступили к установке элементов детской площадки, она будет выполнена в летной тематике.
Ранее «Наш Город» сообщал, что первая очередь реконструкции Александровского сада в Тобольске будет сдана 30 ноября. К Новому году планируется обустроить газоны, фонтан и детскую площадку.