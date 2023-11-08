В Тюмени военный довел посетителя кафе до состояния комы

Близкие пострадавшего мужчины также сообщили, что с родными тюменца, впавшего в кому, уже связывался адвокат военного — он предлагал уладить конфликт без привлечения полиции и военной прокуратуры за 1 миллион рублей. Правда, родные пострадавшего на данное предложение ответили отказом, отметив, что дебошир должен ответить за свои действия по закону, пишет Ура.Ру.