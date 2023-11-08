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Updated Сегодня, 06:56

В Тюмени военный избил человека до комы

В Тюмени военный довел посетителя кафе до состояния комы

8 ноября 2023, 06:54
Фото: 1MI

В Тюмени военный избил человека до комы

В Тюмени потасовка с участием военнослужащего в одном из городских баров закончилась реанимацией для одного из участников конфликта. Инцидент произошел в праздничный день 4 ноября.
Сюжет
Драка

По словам очевидцев, к супружеской паре, отдыхавшей в кафе, подошел один из посетителей. Правда, мирной беседы не случилось. В какой-то момент между мужчинами завязалась драка.

«Пристававший, по нашим данным, действующий военный, нанес множественные удары по голове своему оппоненту. Сейчас пострадавший в коме — у него сломаны обе челюсти, гематома в мозге, множество других переломов», — сообщили близкие жертвы.

Заявление в полицию было подано сразу, однако уголовное дело все еще не возбуждено, поскольку материалы должны передать в военную прокуратуру из-за рода деятельности потенциального обвиняемого.

Близкие пострадавшего мужчины также сообщили, что с родными тюменца, впавшего в кому, уже связывался адвокат военного — он предлагал уладить конфликт без привлечения полиции и военной прокуратуры за 1 миллион рублей. Правда, родные пострадавшего на данное предложение ответили отказом, отметив, что дебошир должен ответить за свои действия по закону, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что участник специальной военной операции из Тюмени избил прохожего за его внешний вид. По словам пострадавшего, военному не понравились его желтые очки. Сам военный отметил, что конфликт завязался из-за оскорблений и насмешек первого.

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