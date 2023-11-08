nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Тюмени построят дорогу, соединяющую объездную с Червишевским трактом

В Тюмени построят дорогу, соединяющую объездную с Червишевским трактом

8 ноября 2023, 11:04
Фото: 1MI
В районе Комарово проложат новую дорогу, которая станет продолжением улицы Салманова и будет выходить в новую развязку «Тополя» на Червишевском тракте. Даты начала строительства пока неизвестны.

Строительство новой дороги запланировано в районе Комарово. Она станет продолжением улицы Фармана Салманов и дойдет почти до Падерина, но перед этой деревней повернет в сторону Червишевского тракта, где войдет в новую развязку «Тополя», строительство которой должно начаться в 2024 году.

Таким образом попасть на Червишевский тракт можно будет через объездную, не встревая в пробки в Комарово и Слободе.

Глава Тюмени заявил о строительстве двух новых мостов
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в центре Тюмени появится многоуровневая дорожная развязка. Она будет расположена на перекрестке улиц Профсоюзной и Госпаровской. Проект уже разработан и на данный момент отправлен на государственную экспертизу.

Читайте также:
В Тюмени появится многоуровневая дорожная развязка на улице ПрофсоюзнойТюменские власти продали предпринимателю недострой на окраине городаВ Тюмени потратят миллиарды рублей на строительство школ. Где они появятся?
#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Дорога#Червишевский тракт#Развязка#Комарово#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
ТОП-5 худших маршруты общественного транспорта Тюмени: народный антирейтинг
Сегодня, 09:35
«Ситуация меняется»: в Тюмени в такси начали выставлять примерный ценник на поездку
Сегодня, 04:37
Факторов много, болезнь — одна: тюменцам рассказали, как избежать рака печени
Сегодня, 01:00
Фастфуд не по карману: в Тюмени взлетели цены на шаурму
Сегодня, 08:21
«Дома не останемся?»: будут ли актировки в школах Тюменской области зимой 2023-2024
Сегодня, 07:37
Искали сутки всей Тюменью: где скрывалась пропавшая 12-летняя школьница?
Сегодня, 09:20