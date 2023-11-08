В Тюмени построят дорогу, соединяющую объездную с Червишевским трактом

Строительство новой дороги запланировано в районе Комарово. Она станет продолжением улицы Фармана Салманов и дойдет почти до Падерина, но перед этой деревней повернет в сторону Червишевского тракта, где войдет в новую развязку «Тополя», строительство которой должно начаться в 2024 году.