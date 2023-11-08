В Тюмени построят дорогу, соединяющую объездную с Червишевским трактом

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Строительство новой дороги запланировано в районе Комарово. Она станет продолжением улицы Фармана Салманов и дойдет почти до Падерина, но перед этой деревней повернет в сторону Червишевского тракта, где войдет в новую развязку «Тополя», строительство которой должно начаться в 2024 году.
Таким образом попасть на Червишевский тракт можно будет через объездную, не встревая в пробки в Комарово и Слободе.
Ранее «Наш город» писал о том, что в центре Тюмени появится многоуровневая дорожная развязка. Она будет расположена на перекрестке улиц Профсоюзной и Госпаровской. Проект уже разработан и на данный момент отправлен на государственную экспертизу.