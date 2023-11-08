В Тюмени полиция задержала 20-летнего владельца конопляной плантации. ВИДЕО

В Тюменской области задержан местный житель, который на чердаке арендуемого гаража развел плантацию конопли. Высушенное сырье 20-летний наркоделец сбывал по своим знакомым. А незаконную прибыль он тратил на погашение микрозайма, взятого им на организацию нарколаборатории.

Видео: пресс-служба управления МВД по Тюменской области Во время осмотра помещения, где была оборудована лаборатория, сотрудники полиции обнаружили лампы, вентиляторы, поливочные системы, удобрения, а также 11 растущих кустов и полкилограмма сухого растительного вещества. Экспертиза определила, что растения являются марихуаной. «Тюменец рассказал, что закупил все необходимое для выращивания конопли, оформив в финансовой организации займ. Готовые к употреблению растения, содержащие наркотические вещества, он сбывал своим знакомым. Деньги тратил на погашение долгов», — прокомментировали в областном главке МВД. Задержанного на время следствия суд отправил под стражу. В общей сложности парню за незаконную плантацию и сбыт запрещенных веществ грозит 15 лет лишения свободы. Читайте также: Тюменские полицейские сняли с поезда дебошира с наркотиками в кармане Мигранта, специально приехавшего торговать наркотиками, задержали в Тюмени В Тюмени поймали наркоторговцев, распространяющих вещества в нескольких регионах