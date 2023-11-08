В Тюмени полиция задержала 20-летнего владельца конопляной плантации. ВИДЕО

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Во время осмотра помещения, где была оборудована лаборатория, сотрудники полиции обнаружили лампы, вентиляторы, поливочные системы, удобрения, а также 11 растущих кустов и полкилограмма сухого растительного вещества. Экспертиза определила, что растения являются марихуаной.
«Тюменец рассказал, что закупил все необходимое для выращивания конопли, оформив в финансовой организации займ. Готовые к употреблению растения, содержащие наркотические вещества, он сбывал своим знакомым. Деньги тратил на погашение долгов», — прокомментировали в областном главке МВД.
Задержанного на время следствия суд отправил под стражу. В общей сложности парню за незаконную плантацию и сбыт запрещенных веществ грозит 15 лет лишения свободы.