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В Тюмени полиция задержала 20-летнего владельца конопляной плантации. ВИДЕО

В Тюмени полиция задержала 20-летнего владельца конопляной плантации. ВИДЕО

8 ноября 2023, 10:36
Фото: пресс-служба управления МВД по Тюменской области
В Тюменской области задержан местный житель, который на чердаке арендуемого гаража развел плантацию конопли. Высушенное сырье 20-летний наркоделец сбывал по своим знакомым. А незаконную прибыль он тратил на погашение микрозайма, взятого им на организацию нарколаборатории.
Видео: пресс-служба управления МВД по Тюменской области

Во время осмотра помещения, где была оборудована лаборатория, сотрудники полиции обнаружили лампы, вентиляторы, поливочные системы, удобрения, а также 11 растущих кустов и полкилограмма сухого растительного вещества. Экспертиза определила, что растения являются марихуаной.

«Тюменец рассказал, что закупил все необходимое для выращивания конопли, оформив в финансовой организации займ. Готовые к употреблению растения, содержащие наркотические вещества, он сбывал своим знакомым. Деньги тратил на погашение долгов», — прокомментировали в областном главке МВД.

Задержанного на время следствия суд отправил под стражу. В общей сложности парню за незаконную плантацию и сбыт запрещенных веществ грозит 15 лет лишения свободы.

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