В Тюмени осудили банду гастролеров-грабителей банкоматов

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Трое жителей Свердловской области решили заработать на хищениях денежных средств из банкоматов и платежных терминалов. Для этого ими была изготовлена топливно-воздушная взрывчатая смесь. Для совершения преступления они направились в Тюменскую область на автомобиле LADA Priora.
В ночь с 17 на 18 апреля этого года в поселке Богандинский Тюменского района преступники развернули камеры видеонаблюдения у магазина «Монетка» и взломали двери, где предприняли попытку применить взрывчатку на одном из банкоматов. Взломать корпус банкомата у них не получилось. В итоге преступники вытащили из магазина платежный терминал KIWI, который вывезли за пределы поселка и в поле разломали, чтобы забрать из него денежные средства. Аналогичным способом они украли терминал в поселке Червишево Тюменского района.
Мужчин судили по трем статьям. В отношении каждого гражданина дело рассматривалось индивидуально и зависело от степени участия в денежных хищениях. С учетом этого, один из них получили наказание в виде лишения свободы на срок в 15 лет и 6 месяцев, другой — 15 лет и 7 месяцев, а третий — 17 лет колонии. Отбывать наказание преступники будут в исправительной колонии строгого режима.
Рванее «Наш город» писал о том, что Московский суд оставил в силе приговор в отношении Виталия Бережного, убившего 8-летнюю школьницу. Виталия Бережного в конце мая этого года приговорили к пожизненному сроку за совершенное в конце июня 2021 года преступление. Апелляция на приговор Мосгорсуда была подана защитниками Бережного и им самим в июне этого года