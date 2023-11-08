В Тюмени осудили банду гастролеров-грабителей банкоматов

В ночь с 17 на 18 апреля этого года в поселке Богандинский Тюменского района преступники развернули камеры видеонаблюдения у магазина «Монетка» и взломали двери, где предприняли попытку применить взрывчатку на одном из банкоматов. Взломать корпус банкомата у них не получилось. В итоге преступники вытащили из магазина платежный терминал KIWI, который вывезли за пределы поселка и в поле разломали, чтобы забрать из него денежные средства. Аналогичным способом они украли терминал в поселке Червишево Тюменского района.