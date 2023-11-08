У нефтяников и вахтовиков Уватского района появилась связь 4G

Как выяснили специалисты МегаФона на основе анализа обезличенных данных трафика, в октябре этого года в зоне действия новых базовых станций на Тямкинском и Радонежском месторождениях на связь выходили абоненты из более чем сорока регионов России. Большинство приехали из Башкирии, соседней Омской области и Московского региона. Все вместе за месяц они прокачали более 4 терабайт данных, что сопоставимо с трафиком городского микрорайона.