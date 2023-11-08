У нефтяников и вахтовиков Уватского района появилась связь 4G

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Инфраструктурный проект был реализован совместно с компанией, ведущей разработку месторождений Уватского проекта. Большинство из них расположены на территории самого северного муниципального района Тюменской области, на расстоянии более 400 километров от областного центра.
Новые базовые станции МегаФона поддерживают передачу данных в сети четвертого поколения сразу в четырех диапазонах. Это гарантирует максимальную зону покрытия и высокие скорости 4G.
Строительство объектов связи в Уватском районе велось в условиях заболоченной местности и отсутствия дорог с твердым покрытием, поэтому оборудование поэтапно доставляли вертолетами, баржами и вездеходами. Новые телеком-объекты рассчитаны на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре.
Качественная связь на отдаленных территориях помогает повысить оперативность рабочих коммуникаций, а в будущем может стать базой для цифровизации производственных процессов.
Современная телеком-инфраструктура — неотъемлемая часть производственных объектов нефтегазовой сферы и важная составляющая комфорта сотрудников. Кроме новых объектов связи на площадках Уватского проекта мы модернизировали существующую инфраструктуру на Кальчинском, Усть-Тегусском, Северо-Тамаргинском и Тальцийском месторождениях. Запуск новых слоев LTE позволил увеличить емкость сети и существенно ускорить передачу данных на этих производственных объектах, — рассказал технический руководитель МегаФона в Тюменской области Иосиф Цигрошвили.
Как выяснили специалисты МегаФона на основе анализа обезличенных данных трафика, в октябре этого года в зоне действия новых базовых станций на Тямкинском и Радонежском месторождениях на связь выходили абоненты из более чем сорока регионов России. Большинство приехали из Башкирии, соседней Омской области и Московского региона. Все вместе за месяц они прокачали более 4 терабайт данных, что сопоставимо с трафиком городского микрорайона.