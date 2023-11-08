Тюменцы отказываются брать вторичное жилье в ипотеку

За последний месяц тюменцы стали меньше интересоваться покупкой жилья в старом фонде. Общий спрос упал на 10%. Кроме того, интерес снизился ко всем форматам жилья: к однокомнатным и двухкомнатным квартирам на 11% и 10% соответственно, к «трешкам» на 8%, а к студиям и квартирам с четырьмя и более комнатами спрос упал на 7%.