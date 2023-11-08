Тюменцы отказываются брать вторичное жилье в ипотеку

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
За последний месяц тюменцы стали меньше интересоваться покупкой жилья в старом фонде. Общий спрос упал на 10%. Кроме того, интерес снизился ко всем форматам жилья: к однокомнатным и двухкомнатным квартирам на 11% и 10% соответственно, к «трешкам» на 8%, а к студиям и квартирам с четырьмя и более комнатами спрос упал на 7%.
За этот же промежуток времени стоимость квадратных метров выросла на 2%, а объем жилищных предложений сократился на 3%.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы стали чаще брать жилье в ипотеку. С начала 2023 года были заключены 80 163 ипотечные сделки. Это на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 10.8 тысяч тюменцев оформили «льготную» ипотеку.