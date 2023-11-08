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Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Тюменцы отказываются брать вторичное жилье в ипотеку

Тюменцы отказываются брать вторичное жилье в ипотеку

8 ноября 2023, 16:13
Фото: 1MI
В Тюмени падение спроса на вторичное жилье связывают с ростом ключевой ставки Центробанка РФ и неудобными условиями по ипотеке. Интерес к вторичному жилью упал для всех форматов жилищных помещений, отмечает URA.RU.

За последний месяц тюменцы стали меньше интересоваться покупкой жилья в старом фонде. Общий спрос упал на 10%. Кроме того, интерес снизился ко всем форматам жилья: к однокомнатным и двухкомнатным квартирам на 11% и 10% соответственно, к «трешкам» на 8%, а к студиям и квартирам с четырьмя и более комнатами спрос упал на 7%.

За этот же промежуток времени стоимость квадратных метров выросла на 2%, а объем жилищных предложений сократился на 3%.

Банки в Тюмени увеличили ставки по ипотеке
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы стали чаще брать жилье в ипотеку. С начала 2023 года были заключены 80 163 ипотечные сделки. Это на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 10.8 тысяч тюменцев оформили «льготную» ипотеку.

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#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Банки#Жилье#Ипотека#Спрос на жилье#Трехкомнатные квартиры#Дмитрий Балобанов
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