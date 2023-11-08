Тюменцам сегодня обещают туманы и +6

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В Тюмени 8 ноября синоптики обещают пасмурную погоду, юго-восточный ветер до 2,7 м/с. В утренние часы температура воздуха составит -2…0, к обеду потеплеет до +1…+3. В вечерние часы столбики термометров покажут -1…-3.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:03, закат в 16:40, продолжительность дня 8 часов 37 минут.
В Тобольске в среду, 8 ноября, ожидается пасмурная погода, ветер юго-восточный до 2,4 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -3…+2, в темное время суток ожидается -2…0.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:56, закат в 16:24, продолжительность дня 8 часов 28 минут.
В Ялуторовске 8 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-восточный до 3 м/с. В утренние часы столбики термометров покажут -3…+1, к полудню поднимутся до +1…+3. В темное время суток температура воздуха составит -3…-2.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:57, закат в 16:38, продолжительность дня 8 часов 41 минута.
В Заводоуковске в среду, 8 ноября, ожидается малооблачная погода, юго-восточный ветер до 2,5 м/с. Утром и днем температура воздуха составит +1…+4, к вечеру столбики термометров опустятся до -2…-3.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:56, закат в 16:38, продолжительность дня 8 часов 42 минуты.
В Ишиме 8 ноября метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 2 м/с. Утром термометры покажут -5…+1, к полудню воздух прогреется до +1…+4. В вечерние и ночные часы ожидается -2…-4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:43, закат в 16:28, продолжительность дня 8 часов 45 минут.