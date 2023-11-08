Тюменцам сегодня обещают туманы и +6

В Ялуторовске 8 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-восточный до 3 м/с. В утренние часы столбики термометров покажут -3…+1, к полудню поднимутся до +1…+3. В темное время суток температура воздуха составит -3…-2.