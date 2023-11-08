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Тюменского силовика отправили на должность в Ярославскую область

Тюменского силовика отправили на должность в Ярославскую область

8 ноября 2023, 02:30
Кадровые перестановки в силовых структурах продолжаются. На этот раз они коснулись Александра Бессмельцева — замруководителя СУ СК РФ по Тюменской области.

Заместителя руководителя СУ СК РФ по Тюменской области Александра Бессмельцева отправили на должность исполняющего обязанности руководителя СУ СК РФ в Ярославскую область, заняв место Анатолия Щурова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Службу в правоохранительных органах Бессмельцев начал с должности следователя межрайонного следственного отдела при прокуратуре по Орловской области, позже стал руководителем Свердловского межрайонного следственного отдела.

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С 2013 по 2015 год был инспектором первого отдела управления процессуального контроля за расследованием особо важных дел в федеральных округах, затем — старшим инспектором организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием преступлений.

Должность заместителя руководителя СУ СК РФ по Тюменской области Бессмельцев занимал с 2018 года.

Ранее «Наш Город» сообщал, что бывшего тюменского силовика назначили прокурором Чувашской Республики. Эдуард Гиматов работал в Тюменской области с 2003 по 2022 год, начиная карьеру с должности помощника прокурора.

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