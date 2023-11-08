Тюменское управление автомобильных дорог судится с недобросовестными проектировщиками

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Управление автомобильных дорог Тюменской области собирается взыскать с ООО «Тюменьдорпроект» и ООО «Академпроект» выплаты за неисполнение обязанностей по контрактам. Об этом стало известно из материалов дела, опубликованных на портале «Электронное правосудие».
Всего было подано четыре иска, по каждому из которых истцом выступает управление автомобильных дорог. В материалах указано, что суммы по всем искам разные, в работу они еще не поступили.
Согласно данным системы СБИС, управление автомобильных дорог подает иск в отношении «Тюменьдорпроекта» уже в девятый раз. Общая сумма требуемого взыскания составляет более трех миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что жильцы одного из тюменских ЖК воюют с управляющей компанией, которую они не выбирали. Люди недовольны стоимостью услуг и тем, как они оказываются.