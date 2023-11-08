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Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Тюменское управление автомобильных дорог судится с недобросовестными проектировщиками

Тюменское управление автомобильных дорог судится с недобросовестными проектировщиками

8 ноября 2023, 04:37
Фото: 1MI
В отношении двух компании поданы четыре иска на разные суммы. Сообщается, что проектировщики не исполнили обязательства, указанные в контрактах.
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Суд

Управление автомобильных дорог Тюменской области собирается взыскать с ООО «Тюменьдорпроект» и ООО «Академпроект» выплаты за неисполнение обязанностей по контрактам. Об этом стало известно из материалов дела, опубликованных на портале «Электронное правосудие».

Всего было подано четыре иска, по каждому из которых истцом выступает управление автомобильных дорог. В материалах указано, что суммы по всем искам разные, в работу они еще не поступили.

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Согласно данным системы СБИС, управление автомобильных дорог подает иск в отношении «Тюменьдорпроекта» уже в девятый раз. Общая сумма требуемого взыскания составляет более трех миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что жильцы одного из тюменских ЖК воюют с управляющей компанией, которую они не выбирали. Люди недовольны стоимостью услуг и тем, как они оказываются.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Иск#Ремонт дорог#Подрядные организации#Строительство дорог#Недобросовестные подрядчики#Любовь Селезнева
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