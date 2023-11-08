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Тюменских автолюбителей предупредили о тумане на дорогах

Тюменских автолюбителей предупредили о тумане на дорогах

8 ноября 2023, 03:28
Из-за опустившегося на дороги тумана патрули ДПС вынуждены нести службу сразу на двух участках трассы «Тюмень — Омск». Водителям рекомендуют соблюдать ПДД и не совершать опасных маневров.

Дороги в регионе застелил ноябрьский туман. В ГИБДД Тюменской области автомобилистов предупреждают, что видимость на трассе «Тюмень — Омск» в Абатском и Ишимском районах ограничена.

Сообщается, что патрули ДПС несут службу на 303 и 353 километрах дороги. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. По возможности, стоит переждать туман, съехав на обочину, не совершать обгонов и других опасных маневров.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени экстренно сел самолет, летевший из Сочи в Курган. Совершить посадку экипаж вынудили погодные условия.

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#Общество#Тюменская область#Водители#Автомобили#Погода#Погодные условия#Предупреждение#Туман#Любовь Селезнева
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