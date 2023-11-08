Тюменских автолюбителей предупредили о тумане на дорогах

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Дороги в регионе застелил ноябрьский туман. В ГИБДД Тюменской области автомобилистов предупреждают, что видимость на трассе «Тюмень — Омск» в Абатском и Ишимском районах ограничена.
Сообщается, что патрули ДПС несут службу на 303 и 353 километрах дороги. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. По возможности, стоит переждать туман, съехав на обочину, не совершать обгонов и других опасных маневров.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени экстренно сел самолет, летевший из Сочи в Курган. Совершить посадку экипаж вынудили погодные условия.