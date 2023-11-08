Тюменских автолюбителей предупредили о тумане на дорогах

Сообщается, что патрули ДПС несут службу на 303 и 353 километрах дороги. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. По возможности, стоит переждать туман, съехав на обочину, не совершать обгонов и других опасных маневров.