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Updated Сегодня, 07:35

Тюменские власти продали предпринимателю недострой на окраине города

Тюменские власти продали предпринимателю недострой на окраине города

8 ноября 2023, 07:33
Фото: 1MI
Попытки продать многоэтажку предпринимались на протяжении года, но ни одна из них не увенчалась успехом. Наконец, ноябрьские торги оказались удачными: теперь достраивать здание будет новый владелец.

Тюменские власти спустя год торгов смогли продать недостроенный дом на окраине города. Покупателем панельной многоэтажки оказался индивидуальный предприниматель.

Власти предпринимали несколько попыток, чтобы избавиться от недостроя на Мелиораторов и наконец у них это поучилось: здание ушло с молотка 7 ноября.

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Теперь, как пишет «Деловой квартал», предприниматель продолжит достраивать многоэтажку, которую он приобрел за 37.5 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени продается огромный трехэтажный особняк. Нынешний владелец, который не может продать жилье уже больше года, просит за него 120 миллионов рублей.

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#Экономика#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Строительный бизнес#Продажа#Торги#Здания#Недострой#Многоэтажный дом#Любовь Селезнева
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