Тюменские власти продали предпринимателю недострой на окраине города

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Тюменские власти спустя год торгов смогли продать недостроенный дом на окраине города. Покупателем панельной многоэтажки оказался индивидуальный предприниматель.
Власти предпринимали несколько попыток, чтобы избавиться от недостроя на Мелиораторов и наконец у них это поучилось: здание ушло с молотка 7 ноября.
Теперь, как пишет «Деловой квартал», предприниматель продолжит достраивать многоэтажку, которую он приобрел за 37.5 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени продается огромный трехэтажный особняк. Нынешний владелец, который не может продать жилье уже больше года, просит за него 120 миллионов рублей.