Тюменские медики достали из глотки 6-летнего ребенка металлическую пружину

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Рентген показал, что пружина застряла между надгортанником и небной миндалиной. В связи с чем врачи Ишимской областной больницы № 4 приняли решение применить общую анестезию для того, чтобы достать инородное тело. Операция прошла успешно.
В настоящее время юный ишимец уже выписан из больницы.
Медики отмечают, что в детской практике диагноз «инородное тело» достаточно распространенный повод обращения к врачу-оториноларингологу. Чаще всего у малышей инородные тела из полости носа, затем из наружного слухового прохода, и замыкают тройку — инородные тела глотки, гортани.
Ранее «Наш Город» писал, что тобольские врачи спасли 4-летнего ребенка, проглотившего более 23 магнитных шариков из игрушки-антистресса. Элементы игрушки «скрепили» органы малыша и мешали им нормально функционировать. Юному пациенту была проведена экстренная операция.