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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:15

В Ишиме врачи достали из глотки ребенка пружину

Тюменские медики достали из глотки 6-летнего ребенка металлическую пружину

8 ноября 2023, 07:13
Фото: Здравоохранение Тюменской области

В Ишиме врачи достали из глотки ребенка пружину

Ишимские медики достали из горла 6-летнего малыша металлическую пружину от игрушки. Ребенок случайно проглотил данную деталь во время игры.
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Дети
Фото: Здравоохранение Тюменской области

Рентген показал, что пружина застряла между надгортанником и небной миндалиной. В связи с чем врачи Ишимской областной больницы № 4 приняли решение применить общую анестезию для того, чтобы достать инородное тело. Операция прошла успешно.

В настоящее время юный ишимец уже выписан из больницы.

Медики отмечают, что в детской практике диагноз «инородное тело» достаточно распространенный повод обращения к врачу-оториноларингологу. Чаще всего у малышей инородные тела из полости носа, затем из наружного слухового прохода, и замыкают тройку — инородные тела глотки, гортани.

Ранее «Наш Город» писал, что тобольские врачи спасли 4-летнего ребенка, проглотившего более 23 магнитных шариков из игрушки-антистресса. Элементы игрушки «скрепили» органы малыша и мешали им нормально функционировать. Юному пациенту была проведена экстренная операция.

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