Тюменские медики достали из глотки 6-летнего ребенка металлическую пружину

Медики отмечают, что в детской практике диагноз «инородное тело» достаточно распространенный повод обращения к врачу-оториноларингологу. Чаще всего у малышей инородные тела из полости носа, затем из наружного слухового прохода, и замыкают тройку — инородные тела глотки, гортани.