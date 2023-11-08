Тюменки возмущены платой за информацию о поле ребенка

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Скрининг, как и само ведение беременности, покрывает полис ОМС, однако главной целью этой процедуры является выявление врожденных пороков развития плода, патологий и осложнений. Снимки и определение пола не входят в перечень покрываемых полисом услуг, а это значит, что врачи не обязаны сообщать пациенткам пол ребенка.
Однако тюменок это возмутило, ведь для определения пола ребенка не нужны дополнительные процедуры и узнать его можно при обычном проведении УЗИ, а значит и деньги с них берут просто так.
Кроме того, подписчики группы «Заречный район города Тюмени (Зарека)» рассказали о том, что в селах региона эта информация бесплатная, как и во многих регионах страны. А некоторые утверждают: если прийти на УЗИ в последнем триместре, то пол ребенка можно узнать и без оплаты.
Ранее «Наш город» писал о том, как тюменец пытался силой затащить ребенка в машину. Камеры уличного видеонаблюдения засняли, как неизвестный мужчина схватил мальчика, играющего на детской площадке, после чего попытался затащить в свой автомобиль. Ребенок пытался вырваться, на его крики сбежались местные жители. Родители школьника обратились в полицию.