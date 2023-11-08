Тюменки возмущены платой за информацию о поле ребенка

Кроме того, подписчики группы «Заречный район города Тюмени (Зарека)» рассказали о том, что в селах региона эта информация бесплатная, как и во многих регионах страны. А некоторые утверждают: если прийти на УЗИ в последнем триместре, то пол ребенка можно узнать и без оплаты.