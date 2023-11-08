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Тюменки возмущены платой за информацию о поле ребенка

Тюменки возмущены платой за информацию о поле ребенка

8 ноября 2023, 14:46
Фото: 1MI
Жительница Тюмени пожаловалось на то, что информация о поле ребенка стоит 700 рублей, хотя никакие дополнительные обследования для этого не нужны. В региональном департаменте здравоохранения отметили, что снимок и определение пола ребенка не являются целью УЗИ.
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Дети

Скрининг, как и само ведение беременности, покрывает полис ОМС, однако главной целью этой процедуры является выявление врожденных пороков развития плода, патологий и осложнений. Снимки и определение пола не входят в перечень покрываемых полисом услуг, а это значит, что врачи не обязаны сообщать пациенткам пол ребенка.

Однако тюменок это возмутило, ведь для определения пола ребенка не нужны дополнительные процедуры и узнать его можно при обычном проведении УЗИ, а значит и деньги с них берут просто так.

Кроме того, подписчики группы «Заречный район города Тюмени (Зарека)» рассказали о том, что в селах региона эта информация бесплатная, как и во многих регионах страны. А некоторые утверждают: если прийти на УЗИ в последнем триместре, то пол ребенка можно узнать и без оплаты.

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Ранее «Наш город» писал о том, как тюменец пытался силой затащить ребенка в машину. Камеры уличного видеонаблюдения засняли, как неизвестный мужчина схватил мальчика, играющего на детской площадке, после чего попытался затащить в свой автомобиль. Ребенок пытался вырваться, на его крики сбежались местные жители. Родители школьника обратились в полицию.

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#Общество#Тюмень#Ребенок#Дети#Тюменская область#Здоровье#ОМС#Оплата услуг#Беременность#Дмитрий Балобанов
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