Тюмень окутал туман. Фотографии тюменского «Сайлент Хилл»

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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«На Тюмень опустился туман. А что сейчас у вас за окном?», — сообщают горожане.
Заметим, что из-за плохой видимости на тюменских трассах дежурят на ряды ДПС. В настоящее время посты ГИБДД работают на 353-м и 303-м километрах автодороги Тюмень-Омск в Абатском и Ишимском районах. Автоинспекторы предупреждая водителей о необходимости соблюдения безопасной дистанции и снижении скорости.
Кроме того, утренний туман повлиял на работу тюменского аэропорта Рощино — задержано прибытие рейсов из столичного Шереметьево (более чем на 5 часов), из Сургута (почти на 2 часа), Красноярска (почти на 3 часа). Также задержана отправка бортов из Тюмени в Урай (более чем 1 час), Красноярск (на 1 час 40 минут), в Шереметьево/Москву (более чем на 5 часов). Остальные рейсы выполняются с несущественной задержкой.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные жители Тюмени могли наблюдать необычное для тюменского региона природное явление — полярное сияние. По словам ученых, до конца этой недели полярное сияние может вновь проявиться.