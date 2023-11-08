Тюмень окутал туман. Фотографии тюменского «Сайлент Хилл»

Кроме того, утренний туман повлиял на работу тюменского аэропорта Рощино — задержано прибытие рейсов из столичного Шереметьево (более чем на 5 часов), из Сургута (почти на 2 часа), Красноярска (почти на 3 часа). Также задержана отправка бортов из Тюмени в Урай (более чем 1 час), Красноярск (на 1 час 40 минут), в Шереметьево/Москву (более чем на 5 часов). Остальные рейсы выполняются с несущественной задержкой.