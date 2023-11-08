Тюмень имеет высокие шансы стать лидером в международном сотрудничестве

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Тюменский регион обладает более чем достаточными возможностями, чтобы стать ключевым игроком в российской экономике и регионом, привлекательным для инвестиций и формирования систем межрегионального и международного сотрудничества.
Огромное значение в этом играют доступ области к Центральной Азии, Северному морскому пути и Северному Ледовитому океану — это значительно повышает шансы Тюменской области на успех за пределами Российской Федерации.
Кроме того, диверсифицированная экономика и возможности для развития сельского хозяйства и промышленности также являются важными факторами для определения ведущей позиции Тюменской области в экономике России в будущем.
Ранее «Наш город» писал о том, что Беларусь предложила Тюменской области открывать совместное производство. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии, ссылаясь на замминистра энергетики Дениса Морозова, который возглавлял белорусскую делегацию на заседании по торгово-экономическому сотрудничеству в Тюмени.