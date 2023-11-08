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Updated Сегодня, 15:25

Тюмень имеет высокие шансы стать лидером в международном сотрудничестве

Тюмень имеет высокие шансы стать лидером в международном сотрудничестве

8 ноября 2023, 15:22
Фото: 1MI
Тюменская область может стать ключевым игроком в экономике страны. Благодаря обширным возможностям и удобному территориальному расположению, регион способен возыметь успех в международном сотрудничестве, считает директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

Тюменский регион обладает более чем достаточными возможностями, чтобы стать ключевым игроком в российской экономике и регионом, привлекательным для инвестиций и формирования систем межрегионального и международного сотрудничества.

Огромное значение в этом играют доступ области к Центральной Азии, Северному морскому пути и Северному Ледовитому океану — это значительно повышает шансы Тюменской области на успех за пределами Российской Федерации.

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Кроме того, диверсифицированная экономика и возможности для развития сельского хозяйства и промышленности также являются важными факторами для определения ведущей позиции Тюменской области в экономике России в будущем.

Ранее «Наш город» писал о том, что Беларусь предложила Тюменской области открывать совместное производство. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии, ссылаясь на замминистра энергетики Дениса Морозова, который возглавлял белорусскую делегацию на заседании по торгово-экономическому сотрудничеству в Тюмени.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Ученые#Сотрудничество#Международное сотрудничество#Дмитрий Балобанов
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