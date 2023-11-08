Тюмень имеет высокие шансы стать лидером в международном сотрудничестве

Ранее «Наш город» писал о том, что Беларусь предложила Тюменской области открывать совместное производство. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии, ссылаясь на замминистра энергетики Дениса Морозова, который возглавлял белорусскую делегацию на заседании по торгово-экономическому сотрудничеству в Тюмени.