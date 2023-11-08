ТОП-5 худших маршруты общественного транспорта Тюмени: народный антирейтинг

Это один из самых «популярных» автобусов в городе, курсирующий от одного конца Тюмени до другого, а если быть точным — от СК «Здоровье» до улицы Созидателей. Несмотря на то, что эти автобусы чаще всего особенно вместительны, места в них все равно не хватает.