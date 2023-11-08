ТОП-5 худших маршруты общественного транспорта Тюмени: народный антирейтинг

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Это один из самых «популярных» автобусов в городе, курсирующий от одного конца Тюмени до другого, а если быть точным — от СК «Здоровье» до улицы Созидателей. Несмотря на то, что эти автобусы чаще всего особенно вместительны, места в них все равно не хватает.
«Он еще и автобусы не приходит по расписанию, задерживается на 20-30 минут и приезжает такой, что сесть в него невозможно. В час пик нереально на нем уехать, если ты не садишься на конечной. Причем со временем он не пустеет, забит 80% пути», — жалуется тюменец Евгений.
Горожане часто жалуются на этот маршрут и требуют, чтобы городское власти увеличили численность автобусов, так как имеющихся явно не хватает. Вдобавок тюменцы полагают, что стоит добавить еще несколько маршрутов, которые будут двигаться по схожему пути — до зареки, чтобы у людей была возможность уехать на работу и вернуться домой.
Эта маршрутка двигается от Лесного микрорайона до деревни Падерина. Его проблема в том, что он один из немногих сможет вывести жителей отдаленных районов Тюмени в центр города по одной из главных улиц — Республики.
«Невозможно в городе не то, чтобы сесть, а даже войти в маршрутку №80. Самый востребованный маршрут. Мне уже надоело на работу ездить с пересадками, когда есть прямой маршрут. Хоть в будни, хоть в выходные разрывы большие бывают, ответ — водитель заболел. Извините, но это меня как пассажира должно меньше всего волновать. Вас же мое опоздание на работу из-за этого не волнует», — рассказывает тюменка Наталья.
Пассажиры маршрута также требуют увеличить численность транспорта, следующего по этому маршруту и заменить маленькие и неудобные маршрутки на более вместительные автобусы или хотя бы микроавтобусы.
Транспорт этого маршрута двигается от с/о Русское поле до деревни Патрушева. Как и у других маршруток главная проблема этой — отсутствие вместительности и давка.
«На остановке в 3-м заречном „Улица Муравленко“ невозможно сесть. Даже когда маршрутки ездят по расписанию, хоть это большая редкость, приезжают всегда полными. Давно пора по этому маршруту запустить полноценный автобус», — говорит тюменец Виктор.
Однако в этом случае тюменцы сетуют на строительство новый микрорайонов, жители которых также выбирают этот маршрут и занимают места.
«На остановке в 3-м заречном „Улица Муравленко“ невозможно сесть. Даже когда маршрутки ездят по расписанию, хоть это большая редкость, приезжают всегда полными. Давно пора по этому маршруту запустить полноценный автобус», — говорит тюменец Анатолий.
Он стартует с улицы Возрождения, через Мельникайте выезжает на улицу Ветеранов Труда и мчит обратно. Это практически единственный маршрут, который вывозит в город жителей района «Видный» и других прилегающих. Учитывая, что в этом районе нет бизнес-центров, жителям каждое утро нужно добираться на работу и многие рассчитывают на эту маршрутку.
«Он через раз приезжает по расписанию. Причем иногда может попросту остановку проехать, когда салон почти пустой. Это просто невозможно. Водители чаще всего мигранты, которые по-русски практически не понимают. У меня получается так — 2 раза в неделю маршрутка все же приезжает по расписанию и я спокойно еду, а в остальные 3 дня ее нет ни за 10 минут до назначенного времени, ни через 10 минут после и я бегу до другой остановки километр, чтобы на работу успеть», — негодует тюменка Валерия.
среди прочих жалоб на маршрут — его малая вместительность. Учитывая, что это единственный вариант общественного транспорта проезжающий через частный сектор в районе Суходолья, многим места в салоне не хватает и в час пик маршрутка всегда набита битком. Пассажиры недоумевают — почему маршрутку нельзя заменить полноценным автобусом?
Он курсирует от ЖК Звездный городок до улицы Созидателей. Это уже 4 маршрутка в народном антирейтинге общественного транспорта. Претензии к ней те же — невместительная и не приезжает по расписанию.
«Данный маршрут — 45, постоянно игнорирует остановку ОБИЛ — центр нейрохирургии. Пока стояла проехали мимо 2 маршрутки. Кричать и махать руками было бесполезно, и это не единичный случай, часто там бываю», — отметила тюменка Мария.
Также горожане говорят о том, что ждать каждую маршрутку приходится по 40 минут, от этого во многом страдают школьники, которые не могут уехать домой и вынуждены ждать, когда транспорт приедет и не проедет ли он остановку на которой его ожидают замерзшие тюменцы.