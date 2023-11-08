Священник увидел в северном сиянии над Тюменской областью плохой знак

Отметим, что теорема раскрученной оси, которая названа в честь космонавта Владимира Дженибекова, несколько лет назад стала еще одним предметом спора ученых с конспирологами. Последние уверены, что рано или поздно Земля сместится со своей оси, что, соответственно, приведет к катастрофе. Их оппоненты утверждают, что теорема не имеет ничего общего с апокалипсисом.