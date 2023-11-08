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Священник увидел в северном сиянии над Тюменской областью плохой знак

Священник увидел в северном сиянии над Тюменской областью плохой знак

8 ноября 2023, 13:31
Фото: Евгений Бушуев
Несколько дней назад жители Тюменской области наблюдали редкое для этих мест северное сияние. Природное явление порадовало и соседние регионы, и даже южную часть страны. Однако священник из Петрозаводска Константин Савандер увидел в небесном свечении плохой знак.

Он считает, природное явление указывает на то, что «магнитная ось уже очень далеко отклонилась от „нормального“ положения», пишет телеграм-канал КарелInform.

«Земля, как юла раскачивается… будем дальше грешить — перевернется („Эффект Дженибекова“)», — прокомментировал священнослужитель.

Отметим, что теорема раскрученной оси, которая названа в честь космонавта Владимира Дженибекова, несколько лет назад стала еще одним предметом спора ученых с конспирологами. Последние уверены, что рано или поздно Земля сместится со своей оси, что, соответственно, приведет к катастрофе. Их оппоненты утверждают, что теорема не имеет ничего общего с апокалипсисом.

Кстати, те кто пропустил полярное свечение 5 и 6 ноября, могут увидеть его уже в ближайшие дни. По данным ученых, магнитные бури вызванные выбросами массы на Солнце — а именно из-за них происходит разноцветное сияние, продолжатся до вечера 10 ноября.

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#Общество#Ирина Швецова#Природные явления
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