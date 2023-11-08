Священник увидел в северном сиянии над Тюменской областью плохой знак

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Он считает, природное явление указывает на то, что «магнитная ось уже очень далеко отклонилась от „нормального“ положения», пишет телеграм-канал КарелInform.
«Земля, как юла раскачивается… будем дальше грешить — перевернется („Эффект Дженибекова“)», — прокомментировал священнослужитель.
Отметим, что теорема раскрученной оси, которая названа в честь космонавта Владимира Дженибекова, несколько лет назад стала еще одним предметом спора ученых с конспирологами. Последние уверены, что рано или поздно Земля сместится со своей оси, что, соответственно, приведет к катастрофе. Их оппоненты утверждают, что теорема не имеет ничего общего с апокалипсисом.
Кстати, те кто пропустил полярное свечение 5 и 6 ноября, могут увидеть его уже в ближайшие дни. По данным ученых, магнитные бури вызванные выбросами массы на Солнце — а именно из-за них происходит разноцветное сияние, продолжатся до вечера 10 ноября.