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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Снега нет, но вы держитесь! В Тобольске убирают снег, хотя он почти растаял

Снега нет, но вы держитесь! В Тобольске убирают снег, хотя он почти растаял

8 ноября 2023, 13:32
Фото: 1MI
Несмотря на то, что в последние дни температура воздуха почти не опускается ниже нуля и снег почти везде растаял, в Тобольске работники УК продолжают находить его и убирать. Пользователи социальных сетей отшучиваются по этому поводу.
Сюжет
Снег

Столбики термометров не будут опускаться ниже нуля еще почти две недели, снег в Тюменской области почти везде растаял. Однако коммунальщики продолжают работу по его уборке. Пользователи социальных сетей не упускают возможности подшутить над работниками.

«Зато когда навалит их не найдешь», — пишет Боб Реп в telegram-канале «Типичный Тобольск»
«Деньги надо списывать! И отсутствие снега это не повод не чистить от него дороги, когда не освоен бюджет!», — иронизирует Aleksandr.
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске сразу 4 ребенка пострадали из-за собак. Межрайонная прокуратура направила в суд 4 иска с требованиями взыскать с администрации Тобольска компенсации в пользу детей. В общей сложности городская администрация выплатит пострадавшим детям 75 тысяч рублей.

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#Тюменская область#Тобольск#Дороги#Снег#Дмитрий Балобанов
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