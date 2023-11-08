Снега нет, но вы держитесь! В Тобольске убирают снег, хотя он почти растаял

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Столбики термометров не будут опускаться ниже нуля еще почти две недели, снег в Тюменской области почти везде растаял. Однако коммунальщики продолжают работу по его уборке. Пользователи социальных сетей не упускают возможности подшутить над работниками.
«Зато когда навалит их не найдешь», — пишет Боб Реп в telegram-канале «Типичный Тобольск»
«Деньги надо списывать! И отсутствие снега это не повод не чистить от него дороги, когда не освоен бюджет!», — иронизирует Aleksandr.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске сразу 4 ребенка пострадали из-за собак. Межрайонная прокуратура направила в суд 4 иска с требованиями взыскать с администрации Тобольска компенсации в пользу детей. В общей сложности городская администрация выплатит пострадавшим детям 75 тысяч рублей.