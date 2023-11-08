«Ситуация меняется»: в Тюмени в такси начали выставлять примерный ценник на поездку

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Как пояснили в пресс-службе агрегатора, данная функция введена в связи с тем, что зачастую ситуация на дорогах меняется крайне быстро — в частности, при неблагоприятных условиях, заторах на автодорогах, ДТП и т. д. Все \ти факторы влияют на продолжительность поездки, соответственно ее стоимости.
Заметим, что такое новшество уже действовало ранее — в частности, введение примерной цены было отмечено в сентябре этого года.
Тюменцы новый принцип работы «Яндекс Go» восприняли без эктузиазма. Горожане подчеркнули, что все-таки удобнее, когда стоимость поездки указывается точная.
«В Яндексе с ценами всегда беда была и будит — они не могут нормально настроить приложение и для водителей, и для пассажиров, чтоб все были довольны. Качество услуги упало, а цена выросла. Где логика вообще не понимаю? Да, страховка дороже, да, бензин подорожал, да, налоги надо платить, но за 1 километр брать 50 р+ это очень дорого, если цены такие делаете, хотя бы какое качество услуг должно быть!» — подчеркнули тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водители «Яндекс Go» освоили новый вид бизнеса — таксисты подъезжают к назначенному адресу на несколько секунд, после чего уезжают. В итоге пассажиру приходится платить за платное ожидание и отмену заказа.