«Ситуация меняется»: в Тюмени в такси начали выставлять примерный ценник на поездку

Как пояснили в пресс-службе агрегатора, данная функция введена в связи с тем, что зачастую ситуация на дорогах меняется крайне быстро — в частности, при неблагоприятных условиях, заторах на автодорогах, ДТП и т. д. Все \ти факторы влияют на продолжительность поездки, соответственно ее стоимости.