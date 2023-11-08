nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

В Тюмени такси стали указывать примерную стоимость поездки

«Ситуация меняется»: в Тюмени в такси начали выставлять примерный ценник на поездку

8 ноября 2023, 04:37
Фото: 1MI

В Тюмени такси стали указывать примерную стоимость поездки

В Тюмени в службе такси «Яндекс Go» появилось новшество — примерная стоимость поездки. Если ранее указывалась точная цена, то теперь отмечено что стоимость составит, к примеру, от 300 до 360 рублей.
Сюжет
Таксист

Как пояснили в пресс-службе агрегатора, данная функция введена в связи с тем, что зачастую ситуация на дорогах меняется крайне быстро — в частности, при неблагоприятных условиях, заторах на автодорогах, ДТП и т. д. Все \ти факторы влияют на продолжительность поездки, соответственно ее стоимости.

Заметим, что такое новшество уже действовало ранее — в частности, введение примерной цены было отмечено в сентябре этого года.

Тюменцы новый принцип работы «Яндекс Go» восприняли без эктузиазма. Горожане подчеркнули, что все-таки удобнее, когда стоимость поездки указывается точная.

«В Яндексе с ценами всегда беда была и будит — они не могут нормально настроить приложение и для водителей, и для пассажиров, чтоб все были довольны. Качество услуги упало, а цена выросла. Где логика вообще не понимаю? Да, страховка дороже, да, бензин подорожал, да, налоги надо платить, но за 1 километр брать 50 р+ это очень дорого, если цены такие делаете, хотя бы какое качество услуг должно быть!» — подчеркнули тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водители «Яндекс Go» освоили новый вид бизнеса — таксисты подъезжают к назначенному адресу на несколько секунд, после чего уезжают. В итоге пассажиру приходится платить за платное ожидание и отмену заказа.

Читайте также:
Тюменцам сегодня обещают туманы и +6Готовим фотоаппараты: полярное сияние озарит небо вновь на этой неделеВ Тюмени подешевели авто премиум-класса. Цены снизились почти на 3%
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Такси#Таксист#Служба такси
Подпишитесь
«Запретят рыбалку из-за Казахстана?»: как иссыхающая Тура может лишить рыбаков улова
Вчера, 07:38
В Тюмени таксисты разводят пассажиров на платное ожидание
Вчера, 07:20
«Череда страданий»: в ноябре тюменцев атакует еще несколько магнитных бурь
Вчера, 11:33
Как сейчас живет тюменский ребенок-маугли
Вчера, 04:51
Сколько стоит получить автомобильные права? Все цены и автошколы Тюмени
Вчера, 08:26
«Протест, товарищи!»: в Тюмени вопреки запрету отметили годовщину Великого Октября
Вчера, 08:10