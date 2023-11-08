«Росводоканал Тюмень»: качество воды в Туре не вызывает опасений

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:20
Но на этом контроль не ограничивается. Кроме водозаборов регулярно пробы воды отбираются более чем в 240 точках распределительной сети города и района. По согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области графику лаборатория тюменского водоканала проверяет качество питьевой воды по 60 показателям.
Производственный контроль на предприятии ведется круглосуточно. Качество воды по всем показателям соответствует нормативам.
«Несмотря на то, что в этом году по уровню воды река Тура бьет антирекорды, качество исходной воды стабильное и не вызывает каких-либо опасений. Также стоит отметить, что вторая половина лета и осень традиционно золотое время для Туры. Река переходит в зимний режим, и, словно, самоочищаясь, улучшает все параметры воды. И этот год не стал исключением», — говорит главный технолог «Росводоканал Тюмень» Аркадий Фомин.
На случай изменения качественных показателей исходной воды в водоканале всегда есть запас реагентов, в том числе активированного угля и пищевой соли, из которой вырабатывают хлор для обеззараживания воды.
«На Метелевском водозаборе обеззараживание воды производится дважды. На первом этапе водоочистки в смесителях и перед подачей потребителям, поэтому какие-либо нарушения санитарно-гигиенических норм исключены. Органолептические показатели эффективно достигаются применением активированного угля», — прокомментировал кандидат технических наук, доцент тюменского индустриального университета Александр Жулин.
По мнению ученого, обмеления и многоводья рек — цикличные процессы. Тура уже переживала подобное обмеление. Наша река питается от грунтовых вод, чтобы ее наполнение было более эффективным важно защищать береговую линию: не вырубать деревья и кустарники, не устраивать свалки у водоемов.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.