Российские космонавты поздравили жителей Сибири с праздником. ВИДЕО

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
«Сибирь — одно из самых красивых мест нашей страны, где сосредоточены природная, ресурсная и духовная сила! С праздником всех жителей, гостей и ценителей этого удивительного места!», — написал в своем телеграм-канале лётчик-космонавт Олег Артемьев.
Официально День Сибири празднуется 8 ноября уже 300 лет. Именно в этот день (а по старом стилю 26 октября) в 1581 году произошло присоединение Сибири к Российскому государству.