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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:49

Российские космонавты поздравили жителей Сибири с праздником. ВИДЕО

Российские космонавты поздравили жителей Сибири с праздником. ВИДЕО

8 ноября 2023, 11:46
Фото: скрин с видео из телеграм-канала лётчика-космонавта Олега Артемьева
Сегодня, 8 ноября, отмечается День Сибири. С праздником жителей всех сибирских регионов поздравили российские летчики-космонавты.
Видео: телеграм-канал лётчика-космонавта Олега Артемьева
«Сибирь — одно из самых красивых мест нашей страны, где сосредоточены природная, ресурсная и духовная сила! С праздником всех жителей, гостей и ценителей этого удивительного места!», — написал в своем телеграм-канале лётчик-космонавт Олег Артемьев.

Официально День Сибири празднуется 8 ноября уже 300 лет. Именно в этот день (а по старом стилю 26 октября) в 1581 году произошло присоединение Сибири к Российскому государству.

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