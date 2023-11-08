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Тюменец предлагает потратить на него деньги взамен на эмоции

«Потрачу ваши деньги»: в Тюмени появилась новая услуга

8 ноября 2023, 05:37
Фото: 1MI

Тюменец предлагает потратить на него деньги взамен на эмоции

На тюменской площадке объявлений появилась необычная услуга — один из жителей областной столицы предлагает желающим потратить их деньги и получить искренние эмоции от дорогих покупок.
«Вы богатый человек и уже не получаете эмоции от дорогих покупок? Я вам помогу! У меня никогда не было дорогих вещей, гаджетов. Я зарабатываю в месяц 30-35 тысяч. Из этих денег 14 я трачу на аренду жилья. Если хотите получить те самые незабываемые эмоции от дорогих покупок (iPhone, автомобиля и так далее), можете подарить мне что-то», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени появилась услуга «Собутальник». За 5 тысяч рублей житель областной столицы предлагал желающим предоставить уютную дачу и баню, составить компанию при распитии алкогольных напитков, а также готовность отправиться на рыбалку, в поход и т. д.

Заметим, что в Южной Корее услуга «собутыльник на час» или «Компаньон для выпивки» пользуется большой популярностью. Оплата почасовая — в месяц можно заработать более 300-400 тысяч рублей. При этом пить алкогольные напитки необязательно. Главное — выслушать проблемы клиента, поддержать и успокоить его, вести с ним беседу.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени
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