«Потрачу ваши деньги»: в Тюмени появилась новая услуга

Заметим, что в Южной Корее услуга «собутыльник на час» или «Компаньон для выпивки» пользуется большой популярностью. Оплата почасовая — в месяц можно заработать более 300-400 тысяч рублей. При этом пить алкогольные напитки необязательно. Главное — выслушать проблемы клиента, поддержать и успокоить его, вести с ним беседу.