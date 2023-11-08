Организаторы Национального рекламного форума раскрыли детали повестки мероприятия

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Согласно информации, которой располагает Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), общий объем рынка рекламы в средствах ее распространения в период с января по июнь текущего года превысил 315 миллиардов рублей. Как сообщает novostivolgograda.ru, такие результаты на 27% превышают показатели соответствующего отрезка времени 2022 года и на 19% — показатели первого полугодия докризисного 2021 года.
Собранная статистика показывает, что отечественная рекламная бизнес-индустрия по-прежнему остается устойчивой, несмотря на кризис, и успешно справляется с наблюдающимися на его фоне трудностями. Планируется, что участники главной стратегической сессии будут обсуждать эффективные условия отраслевого развития и обозначат возможности для роста в переходный период экономического развития.
«Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» — девиз форума 2023 года, а также реперная точка для установления продуктивного взаимодействия между всеми игроками. Для развития новой экономической повестки на рынке должны быть сильные бренды, которые стали бы драйверами своих отраслей.
Эксперты назовут наиболее эффективные подходы и инструменты, которые способны помочь в создании качественной бренд-платформы. Участникам основной стратегической сессии расскажут, почему агентствам сейчас крайне важно инвестировать в собственный бренд. Кроме того, на сессии рассмотрят и самые актуальные тренды в медиапотреблении, которые выступают в качестве драйверов развития новых форматов коммуникации.
«Форум прошлого года дал ясно понять, что, несмотря на „турбулентность“ внутри отрасли, наши бренды готовы активно инвестировать в собственное продвижение. Мы сейчас наблюдаем большие социально-экономические перемены, и рекламному рынку нужно увидеть и правильно распорядиться теми возможностями, которые дает нам новая деловая реальность. Кризисные фазы всегда были, есть и будут, это надо признать и научиться перестраиваться. Главная стратегическая сессия НРФ’7 как раз поможет уловить правильный вектор, которого стоит придерживаться всем игрокам», — прокомментировал необходимость проведения рекламного форума модератор дискуссии Валентин Смоляков, который также является первым вице-президентом АКАР.
НРФ в текущем году решено было сделать частью официальной программы Юбилейной недели рекламы, которая будет проводиться в столице с 13 по 17 ноября. Зарегистрироваться для участия в деловой программе НРФ’7 можно по ссылке.
Информационным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI.