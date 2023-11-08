Охота на воде: пугает ли тюменских рыбаков только вставший лед?

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Лед постепенно встает на тюменских водоемах, создавая рыбакам неудобства и опасности. Казалось бы, что пришло время свернуть сети и удочки, но не все любители рыбной ловли торопятся повесить снасти на крючок.
В группе ВКонтакте «Рыбалка в Тюмени» продолжают делиться фотографиями богатого улова.
«Второе открытие первого льда. Сегодня, старица Китмень, лёд 8- 10 см, жабята ели всё, увеличение приманки килограмм не добавило. Взял мальца молочных на пожарить», — пишет Дмитрий Картелев.
Судя по всему, нужно знать, какой водоем принесет больше добычи. Этой информацией рыбаки также активно делятся друг с другом.
«Кто был на Тавде, лед встает или можно еще на лодке сходить?», — спрашивает Сергей Городецких.
Ответ другого рыбака дает понять, что сейчас выходить на лед небезопасно.
«Местами уже через всю реку лед, правда не толстый, в воскресенье был», — рассказывает Дмитрий Чеботарев.
Выход на тонкий лед — очевидная опасность для жизни. Но чтобы поймать пару рыбок, люди готовы ей рискнуть. Подписчики группы делятся, что тюменцы рыбачат на Андреевском озере со льда, хотя он еще не окреп.
Лед толщиной 10 сантиметров уже достаточно крепок и подходит для рыбалки, но только если дойти до места на своих двоих: на снегоходе или машине высоки риски провалиться.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области рыбак провалился под лед и утонул. Пренебрежение правилами безопасности привело к печальному исходу.