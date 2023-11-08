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На премьеру фильма «Папаша в бегах» в Тюмень приедут российские актеры

На премьеру фильма «Папаша в бегах» в Тюмень приедут российские актеры

8 ноября 2023, 02:59
Фото: 1MI
Большую часть сцен снимали в Тюменской области. Премьера состоится 11 ноября.
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Фильмы

Российская актриса Ирина Горбачева и кинорежиссер Алексей Нужный приедут в Тюмень на премьеру фильма «Папаша в бегах». Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, показ состоится 11 ноября в ДК «Нефтяник», в прокат кинолента выйдет 16 ноября.

Большая часть сцен снималась в Тюменской области, а его актерский состав на 72 процента состоит из местных жителей.

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Фильм повествует о сибиряке Толе. Новость о беременности жены испугала мужчину, из-за чего он сбегает на вахту. По пути главный герой знакомится с беспризорником Колей, но по стечению обстоятельств его обвиняют в похищении мальчика.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в прокат вышел фильм «По щучьему велению», который частично снимался в туристическом комплексе «Абалак» в Тюменской области. Кинокартина заняла первое место в российском прокате и получила высокие оценки от зрителей.

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