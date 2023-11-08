Клиенты МСП Банка могут получать экспресс-кредиты до 8 млн рублей по одному документу

«Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной. При подаче заявки большая часть информации теперь подгружается автоматически из открытых источников, таких как СПАРК и ЕГРЮЛ, что сокращает время для заполнения данных и оптимизирует скоринг на стороне банка», — сказал он.