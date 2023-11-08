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Клиенты МСП Банка могут получать экспресс-кредиты до 8 млн рублей по одному документу

Клиенты МСП Банка могут получать экспресс-кредиты до 8 млн рублей по одному документу

8 ноября 2023, 08:53
Фото: 1MI
МСП Банк — дочерний банк Корпорации МСП — предоставил возможность оформления экспресс-кредита для развития бизнеса всего по одному документу: по паспорту гражданина РФ.

Согласно условиям, речь идет о финансировании на сумму до восьми миллионов рублей, в том числе о льготном кредитовании, по которому до 30 ноября доступна ставка от 12,5%, пишет lenta.ru.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, упрощение процедуры получения кредитов — это шаг в рамках перезапуска работы МСП Банка.

«Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной. При подаче заявки большая часть информации теперь подгружается автоматически из открытых источников, таких как СПАРК и ЕГРЮЛ, что сокращает время для заполнения данных и оптимизирует скоринг на стороне банка», — сказал он.

Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отметил, что бизнес может привлечь средства по ставкам существенно ниже рыночных и, что немаловажно, в максимально сжатые сроки.

«При этом мы не взимаем никакие дополнительные комиссии, получить деньги можно без залога и поручительств на расчетный счет любого российского банка», — добавил он.

Напомним, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализацию проекта курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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