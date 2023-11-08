nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Из-за густого тумана в тюменском аэропорту Рощино задерживаются рейсы

Из-за густого тумана в тюменском аэропорту Рощино задерживаются рейсы

8 ноября 2023, 04:06
Фото: 1MI
Из-за неблагоприятных метеоусловий задерживаются как прилеты, так и вылеты. Актуальное расписание указывается на табло, но оно может меняться.

В телеграм-канале аэропорта Рощино сообщили, что из-за опустившегося на Тюмень тумана задерживаются несколько рейсов.

Так, на неопределенное время откладываются прилеты из Сургута, Красноярска и аэропорта Шереметьево в Москве. Также задерживаются вылеты в Красноярск и Москву.

Тюменцам напомнили, что актуальное расписание отображается на табло, но время прилетов и вылетов может меняться.

Ранее «Наш Город» сообщил, что из-за тумана видимость на трассе «Тюмень — Омск» ограничена. На данный момент патрули ДПС дежурят на 303 и 353 километрах дороги.

Трактор выехал на траекторию самолета в Тюменском аэропорту
Узнать подробнее
Читайте также:
В тюменском аэропорту Рощино на 7 часов задерживается рейс из Минеральных ВодВ Тюмени экстренно сел самолет, летевший из Сочи в Курган«Заводы больше, чем город»: пассажир показал вид на Тобольск из самолета
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Аэропорты#Задержка рейса#Самолет#Самолеты#Погодные условия#Туман#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Запретят рыбалку из-за Казахстана?»: как иссыхающая Тура может лишить рыбаков улова
Вчера, 07:38
В Тюмени таксисты разводят пассажиров на платное ожидание
Вчера, 07:20
«Череда страданий»: в ноябре тюменцев атакует еще несколько магнитных бурь
Вчера, 11:33
Как сейчас живет тюменский ребенок-маугли
Вчера, 04:51
Сколько стоит получить автомобильные права? Все цены и автошколы Тюмени
Вчера, 08:26
«Протест, товарищи!»: в Тюмени вопреки запрету отметили годовщину Великого Октября
Вчера, 08:10