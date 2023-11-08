Из-за густого тумана в тюменском аэропорту Рощино задерживаются рейсы

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В телеграм-канале аэропорта Рощино сообщили, что из-за опустившегося на Тюмень тумана задерживаются несколько рейсов.
Так, на неопределенное время откладываются прилеты из Сургута, Красноярска и аэропорта Шереметьево в Москве. Также задерживаются вылеты в Красноярск и Москву.
Тюменцам напомнили, что актуальное расписание отображается на табло, но время прилетов и вылетов может меняться.
Ранее «Наш Город» сообщил, что из-за тумана видимость на трассе «Тюмень — Омск» ограничена. На данный момент патрули ДПС дежурят на 303 и 353 километрах дороги.