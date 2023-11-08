Итоги дня в Тюмени: шаурма и такси дорожают, уволили учительницу, Туре осталось 7 см

Тюменцы, вызывая такси «Яндекс», будут ориентироваться теперь на примерную стоимость поездки. Точной цены, как ранее, в приложении больше не будет. В компании нововведение объяснили тем, что сумма проезда зависит от расстояния, погодных условий, пробок, но сейчас ситуация на дорогах меняется очень быстро, продолжительность поездки предугадать очень сложно, поэтому и стоимость ее указывается примерная.