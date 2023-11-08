Итоги дня в Тюмени: шаурма и такси дорожают, уволили учительницу, Туре осталось 7 см

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Тюменцы, вызывая такси «Яндекс», будут ориентироваться теперь на примерную стоимость поездки. Точной цены, как ранее, в приложении больше не будет. В компании нововведение объяснили тем, что сумма проезда зависит от расстояния, погодных условий, пробок, но сейчас ситуация на дорогах меняется очень быстро, продолжительность поездки предугадать очень сложно, поэтому и стоимость ее указывается примерная.
Обновление категорично не понравилось жителям города. В соцсетях они пишут, что цены на «Яндекс» растут, а качество услуг становится все хуже.
«Где логика вообще не понимаю? Да, страховка дороже, да, бензин подорожал, да, налоги надо платить, но за 1 километр брать 50 р+ это очень дорого, если цены такие делаете, хотя бы какое качество услуг должно быть!», — комментируют новость тюменцы.
На сегодня уровень воды в тюменской части реки Тура составляет 88 сантиметров над нулевой отметкой. До абсолютного минимума остается всего 7 сантиметров. При таком темпе обмеления — это может произойти уже через неделю.
Про обмельчание Туры говорят и жители Свердловской области. Так, в городе Верхотурье на реке установлена плотина ГЭС. Но в последнее время ее редко открывают из-за нехватки воды.
«Практически всегда вода в реке маленькая — торчат острова, камни. В неделю, может, один раз открывают плотину, поэтому уровень воды держится на низком уровне», — пояснил местный житель.
Инцидент произошел в селе Ярково в конце октября. Очевидцы успели записать на видео, как учительница шла по коридору мимо сидевших на корточках мальчишек, а затем одного из них она пнула.
По факту происшествия депобр региона провел служебную проверку, по результатам которой педагог была уволена. Сейчас школьным ЧП продолжает заниматься прокуратура.
С начала года в Тюмени цены на шаурму выросли в среднем до 50 рублей. Сегодня лепешку с мясом, овощами и соусом можно купить от 250 до 400 рублей.
На стоимости популярного фастфуда сказались несколько факторов — падения рубля, подорожание и дефицит мяса кур. Как узнал «Наш город», курица для шаурмы закупается в основном в Белгородской области, местные же предприятия снабжают своей продукцией крупные фастфуд-сети.
12-летняя Варвара Черанева не вернулась домой из школы. Девочку сразу же объявили в розыск. Почти сутки волонтеры искали школьницу, пока не выяснилось, что все это время она была дома у подруги.
По словам знакомых девочки, она и раньше не отличалась хорошим поведением.