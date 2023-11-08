Фаст-фуд не по карману: в Тюмени взлетели цены на шаурму

По данным Тюменьстата, за последний месяц цены на куриное мясо (тушку птицы) в Тюменской области выросли более чем на 13 рублей — с 229,76 до 242,86 рублей. Куриное филе теперь стоит не менее 370-400 рублей за килограмм, голени от 270 до 360 рублей за килограмм, бедра — от 270 рублей.