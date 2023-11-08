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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:23

В Тюмени взлетели цены на шаурму

Фаст-фуд не по карману: в Тюмени взлетели цены на шаурму

8 ноября 2023, 08:21
Фото: 1MI

В Тюмени взлетели цены на шаурму

В Тюмени за последние месяцы резко подорожала шаурма. Стоимость популярного фаст-фуда взлетела на 20-50 рублей. Сегодня в областной столице в среднем мясо с овощами и соусом в лаваше стоит от 250 до 400 рублей в зависимости от начинки.
Фото: 1MI

По словам владельцев торговых точек, на рост стоимости оказали влияние выросшие цены на куриное мясо, которое, как правило, используется при приготовлении шаурмы.

«В 2022 году мы закупали куриное мясо по цене за 230-280 рублей за килограмм, то в этом году уже за 370-430 рублей. Стоимость шаурмы за последнее время выросла со 190 до 220 рублей», — рассказал «Нашему Городу» владелец популярного в Тюмени кафе Manny`s kitchen, где готовят донеры и шаурму.

При этом, как выяснилось, основным поставщиком курицы для тюменской шаурмы является белгородская птицефабрика.

«Ранее мы работали с тюменими птицефабриками — в частности, „Боровской“. Однако после того, как ее выкупил концерн „Продо“, предприятие отказалось от сотрудничества, сославшись на нехватку сырья из-за поставок в крупные сети фаст-фуда KFC, Бургер Кинг и т.д», — пояснил владелец Manny`s kitchen.
Фото: 1MI

По данным Тюменьстата, за последний месяц цены на куриное мясо (тушку птицы) в Тюменской области выросли более чем на 13 рублей — с 229,76 до 242,86 рублей. Куриное филе теперь стоит не менее 370-400 рублей за килограмм, голени от 270 до 360 рублей за килограмм, бедра — от 270 рублей.

Сотрудники птицефабрик отмечают, что на рост цен оказали влияние несколько факторов — это и рост курса доллара и выросшая вслед за ним стоимость упаковки, медикаментов для птицы, кормовой базы, подорожание транспортных услуг из-за поднявшихся цен на топливо и т. д.

Фото: 1MI

Аналитики добавляют, что определенную роль в подорожании мяса птицы сыграл и высокий спрос — из-за взлетевших цен на говядину, баранину и свинину потребители стали отдавать предпочтение более доступной курице.

Отметим, что в настоящее время Минсельхоз РФ принимает необходимые меры для стабилизации стоимости мяса птицы и яиц, в том числе. По прогнозам, в ближайшие несколько недель цены на птицу снизятся от 5 до 7%.

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