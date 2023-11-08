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Тюменцам рассказали, как избежать рака печени

Факторов много, болезнь — одна: тюменцам рассказали, как избежать рака печени

8 ноября 2023, 01:00
Фото: Midjourney

Тюменцам рассказали, как избежать рака печени

Злоупотребление алкоголем — одна из основных причин, но есть и другие, не менее весомые. Специалисты рекомендуют не закрывать глаза на свое здоровье, чтобы минимизировать риски заболевания онкологией.

По данным Минздрава Тюменской области, самыми распространенными в регионе онкологическими заболеваниями стали злокачественные новообразования молочной железы, кожи и легких. То, что рак печени не так сильно распространен, не делает его менее опасным. Онколог Елена Спирочкина рассказала изданию «Саратов 24», какие есть факторы риска, которые могут поспособствовать развитию этого заболевания.

Образ жизни

В первую очередь, утверждает врач, колоссальное влияние на организм оказывает употребление алкоголя. Этиловый спирт убивает клетки печени — органа, ответственного за обезвреживание токсичных веществ.

Далее следует жирная пища и тяжелое мясо по типу свинины и баранины. Такая еда перенасыщена сложнорасщепляемыми жирами, которые в большом количестве печень переработать не в состоянии.

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Также вред наносят и химические вещества, которые производители добавляют в продукты: в их числе консерванты и красители. Переработка этих веществ подвергает печень несоразмерным нагрузкам, что со временем может привести к заболеваниям, в том числе и к онкологии.

Болезни и генетика

Рак печени может быть вызван не только неправильным питанием и вредными привычками, но и заболеваниями: их перечислил врач-диетолог Сергей Сергеев.

Причинами онкологии могут быть вирусные инфекции, такие как гепатит В и гепатит С. Эти вирусы передаются через кровь и половой контакт. Они могут привести к воспалению печени, которое со временем рискует перерасти в рак.

Цирроз печени — тяжелое заболевание, при котором клетки печени замещаются на соединительную ткань, из-за чего орган постепенно перестает функционировать. Причины цирроза могут быть разные, например: злоупотребление алкоголем, вирусы, аутоиммунные заболевания или ожирение. Люди с циррозом рискуют заболеть раком печени больше остальных.

Генетика — также немаловажный фактор: некоторые генетические мутации могут повысить риски заболевания онкологией.

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Погоня за здоровьем тоже может быть чревата последствиями. Так, неконтролируемое употребление лекарств, особенно тех, что выписываются при хронических заболеваниях, может навредить печени и поспособствовать развитию рака.

Лишний вес — сильная нагрузка не только на печень, но и на остальные органы. Ожирение приводит к жировой болезни печени, которая со временем может перерасти в онкологию.

В заключение эксперты порекомендовали регулярно обследоваться и вести здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риски развития онкологических заболеваний.

Ранее «Наш Город» рассказал, что врачи спасли тюменца с 90% ожогами тела. Мужчина добровольно отправился тушить ландшафтные пожары в мае этого года: из-за ветра он и другие огнеборцы оказались в кольце огня.

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#Общество#Заболевания#Врачи#Тюменская область#Здоровье#Профилактика#Онкологические заболевания#Рак#Здоровое питание#Онкология#Любовь Селезнева
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