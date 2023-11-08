Факторов много, болезнь — одна: тюменцам рассказали, как избежать рака печени

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По данным Минздрава Тюменской области, самыми распространенными в регионе онкологическими заболеваниями стали злокачественные новообразования молочной железы, кожи и легких. То, что рак печени не так сильно распространен, не делает его менее опасным. Онколог Елена Спирочкина рассказала изданию «Саратов 24», какие есть факторы риска, которые могут поспособствовать развитию этого заболевания.
В первую очередь, утверждает врач, колоссальное влияние на организм оказывает употребление алкоголя. Этиловый спирт убивает клетки печени — органа, ответственного за обезвреживание токсичных веществ.
Далее следует жирная пища и тяжелое мясо по типу свинины и баранины. Такая еда перенасыщена сложнорасщепляемыми жирами, которые в большом количестве печень переработать не в состоянии.
Также вред наносят и химические вещества, которые производители добавляют в продукты: в их числе консерванты и красители. Переработка этих веществ подвергает печень несоразмерным нагрузкам, что со временем может привести к заболеваниям, в том числе и к онкологии.
Рак печени может быть вызван не только неправильным питанием и вредными привычками, но и заболеваниями: их перечислил врач-диетолог Сергей Сергеев.
Причинами онкологии могут быть вирусные инфекции, такие как гепатит В и гепатит С. Эти вирусы передаются через кровь и половой контакт. Они могут привести к воспалению печени, которое со временем рискует перерасти в рак.
Цирроз печени — тяжелое заболевание, при котором клетки печени замещаются на соединительную ткань, из-за чего орган постепенно перестает функционировать. Причины цирроза могут быть разные, например: злоупотребление алкоголем, вирусы, аутоиммунные заболевания или ожирение. Люди с циррозом рискуют заболеть раком печени больше остальных.
Генетика — также немаловажный фактор: некоторые генетические мутации могут повысить риски заболевания онкологией.
Погоня за здоровьем тоже может быть чревата последствиями. Так, неконтролируемое употребление лекарств, особенно тех, что выписываются при хронических заболеваниях, может навредить печени и поспособствовать развитию рака.
Лишний вес — сильная нагрузка не только на печень, но и на остальные органы. Ожирение приводит к жировой болезни печени, которая со временем может перерасти в онкологию.
В заключение эксперты порекомендовали регулярно обследоваться и вести здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риски развития онкологических заболеваний.
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