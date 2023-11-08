Еще 7 сантиметров: уровень воды в Туре опустится вновь до критической отметки?

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
До абсолютного минимума остается всего 7 сантиметров. Если вода в Туре продолжит убывать с прежней скоростью, то до -95 сантиметров река обмелеет в течение 5-10 дней. Ведь за период со 2 по 7 ноября уровень воды в Туре опустился на 8 сантиметров.
Заметим, что проблемы с обмелением рек ощущают и жители других городов России. Правда, города, у кого есть водохранилища и пруды со шлюзами и плотинами, почти не испытывают сложностей, так как накопили воды и держат её на нужном им уровне.
По словам жителя свердловского города Верхотурье Константина, на Туре установлена плотина ГЭС. И в последнее время чаще всего она закрыта.
«Практически всегда вода в реке маленькая — торчат острова, камни. В неделю, может, один раз открывают плотину, поэтому уровень воды держится на низком уровне. А вся рыба уходит в низ реки. Раньше плотину закрывали редко, поэтому уровень воды в реке держался на высоком уровне. Сегодня держат в закрытом виде из-за нехватки воды в водохранилищах», — отметил Константин.
Ранее «Наш Город» писал, что из-за низкого уровня воды в Тюменской области могут запретить рыбалку на Туре. По словам экспертов, выловленная в реке рыба может быть опасна для здоровья, поэтому необходимо провести лабораторные исследования, чтобы не допустить массово отравления и вспышек серьезных заболеваний в регионе.