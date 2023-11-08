«Дома не останемся?»: будут ли актировки в школах Тюменской области зимой 2023-2024

Обычно самым морозным месяцем становится февраль, однако в этом году прогноз иной. Середина месяца отличится потеплением до -2°C… -8°C. А средняя температура по месяцу составит около -10°C… -15°C. Морозы ожидаются на первой неделе, 4 февраля обещают морозы в -27°C и ветер, что гарантировало бы отдых младших школьников, однако и этот день приходится на воскресенье. А потому и в феврале тюменские школьники могут ни разу не остаться дома из-за актировки.