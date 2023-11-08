«Дома не останемся?»: будут ли актировки в школах Тюменской области зимой 2023-2024

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Чаще всего в Тюмени, Ялуторовске, Тобольске и Заводоуковске везет ученикам 1-4 классов, они в особенно морозные годы могут неделями сидеть дома. Так, по данным департамента образования Тюменской области, чтобы ученики 1-4 класса не пошли в школу нужно:
Следующая группа, объединенная в один блок по погодным условиям для актировки — это ученики 5-9 классов. Им обычно не удается из-за холодов просидеть дома долго, но счастливые деньки порою выпадают. Так, для того, чтобы ученики 5-7 класса в школах Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска не пошли не занятия, нужно:
Старшие школьники в Тюменской области на актировку уже практически не рассчитывают, редко когда на улице бывает настолько холодно, что им разрешают остаться дома. Ибо для того, чтобы ученики 10-11 классов не пошли в школу, нужно:
Важно помнить, что для актировки недостаточно просто посмотреть на термометр, решение о том, что школьники в мороз не пойдут в школу, принимается городскими властями, а потому важно дождаться официального объявления актированного дня.
Если ранее информацию об актировках в городе и области приходилось выслушивать на радио или телевидении, то теперь все стало намного удобнее. Родители и школьники могут получить актуальную информацию об отмене занятий на сайте городской администрации, где она зимой публикуется 2 раза в день — около 6 часов утра для первой смены и около 11 часов — для второй.
Также достоверную информацию можно получить в социальных сетях городских властей:
Но также можно обратиться в Единый центр оперативного реагирования города, номер телефона справочной: 45-15-20. Обычно информацию об отмене занятий там выдают оперативно, вам не нужно дожидаться оператора, о том, какие классы могут сегодня остаться дома, сообщит программа.
Сейчас многие метеорологи уже построили свои прогнозы на ближайшую зиму. По температурным показателям они могут отличаться друг от друга, однако в большинстве случаев указано, что декабрь, январь и февраль не будут особенно морозными. По некоторым данным, погода может быть достаточно осенней, и температура не опустится ниже -20°C. Мы проанализировали несколько прогнозов и собрали усредненные данные по каждому зимнему месяцу.
Так, декабрь в Тюменской области будет особенно теплым. Большую часть месяца температура не будет опускаться ниже -15°C. Лишь на 13 декабря прогнозируется похолодание до -21 градуса. Однако и этого недостаточно для того, чтобы ученики начальной школы остались дома. А потому в декабре для школьников Тюменской области актировок скорее всего не будет.
Январь обещает быть более морозным, тут средняя температура составит -10 …-22°C. По нынешним прогнозам самым холодным днем будет 21 января, когда столбики термометров опустятся до -25°C, однако этот день приходится на воскресенье, а потому актировки точно не будет. Учитывая погодные условия второго зимнего месяца, в январе, вероятно, актировок для школьников не будет.
Обычно самым морозным месяцем становится февраль, однако в этом году прогноз иной. Середина месяца отличится потеплением до -2°C… -8°C. А средняя температура по месяцу составит около -10°C… -15°C. Морозы ожидаются на первой неделе, 4 февраля обещают морозы в -27°C и ветер, что гарантировало бы отдых младших школьников, однако и этот день приходится на воскресенье. А потому и в феврале тюменские школьники могут ни разу не остаться дома из-за актировки.
Однако стоит учитывать, что прогнозы предварительные и рассчитаны на среднюю температуру дня, а потому вполне вероятно, что по утрам погода будет морознее, и ученикам начальной школы, учащимся с 1 смены, может все-таки повезти с парой домашних дней.