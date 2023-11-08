«Дом провонял нечистотами»: тюменцы вынуждены жить с прорванной канализацией

Тюменцы на Лесобазе вторую неделю тонут в нечистотах

В редакцию обратились жители дома № 31 на улице Судостроителей, они сообщают о том, что две недели назад у них прорвало канализацию в подвале. Однако управляющая компания не спешит решать проблему из-за чего весь дом провонял нечистотами.