«Дом провонял нечистотами»: тюменцы вынуждены жить с прорванной канализацией

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Указанный дом обслуживает управляющая компания «Спектр-М». Местные жители говорят, что обращались к руководителю, чтобы добиться решения проблемы, однако никаких действий от компании не последовало.
«2 недели назад прорвало канализационную трубу в подвальном помещении, звонили всем подъездом в аварийно — диспетчерскую службу от УК „Спектр-М“, так ничего и не подчинили-бездельники! Вонища канализацией на весь подъезд!», — говорит житель дома № 31 на улице Судостроителей Вячеслав.
Стоит отметить, что отзывы об УК «Спектр-М» крайне негативные. Горожане отмечают, что сотрудники компании не выполняют своих должностных обязанностей и не хотят решать проблемы, также из отзывов следует, что дозвониться до УК невозможно. «Наш город» также пытался дозвониться до компании, однако трубку никто не взял.
Известно, что у этой УК имеется дебиторская задолженность в 675 тысяч рублей, а также кредит на 350 тысяч рублей. Учредителем числится Николай Любас, который руководит еще несколькими компаниями в области недвижимости.
«Мне кажется эта самая худшая управляющая компания. Они часто меняют своё название, а сотрудники остаются те же, видимо, уходят от ответственности или налогов. Технички у нас вообще не существует уже больше года, хотя мы оплачиваем всё ежемесячно», — жалуются тюменцы, живущие в домах под управлением «Спектр-М».
Ведь с аналогичной проблемой уже сталкивались жители соседнего дома № 29 на той же улице Судостроителей. Им самостоятельно пришлось собирать воду и выносить ее на улицу.
«Наш город» направил в управляющую компанию официальный запрос, чтобы узнать, будут ли решаться проблема с затопленным нечистотами подвалом.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что коммунальные проблемы в доме на Судостроителей возникают не впервые, но каждый раз местные жители сталкиваются с бездействием УК.