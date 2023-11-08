Диетолог Круглова: Некоторые новогодние продукты можно покупать уже в ноябре

Также в ноябре имеет смысл купить мясо и рыбу глубокой заморозки, так как срок их хранения составляет не менее двух месяцев. Кроме того, в этом месяце можно отправиться в магазин за фруктовыми напитками и соками длительного срока хранения. Помимо этого, достаточно долго можно хранить алкоголь, замороженные фрукты и овощи, а также некоторые сорта сыра.