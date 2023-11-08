Диетолог Круглова: Некоторые новогодние продукты можно покупать уже в ноябре

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
По словам специалиста, уже в текущем месяце для новогоднего стола можно приобрести множество видов консервированных продуктов длительного хранения, алкогольные напитки и соки, а также некоторые виды сыров.
Эксперт сообщила представителям NEWS.ru, что в текущем месяце можно приобрести все виды мясных, рыбных, фруктовых и овощных консервов, а также черную и красную икру, поскольку данные продукты могут храниться достаточно долго. Помимо этого, заранее можно запастись таким популярным лакомством, как шоколад.
Также в ноябре имеет смысл купить мясо и рыбу глубокой заморозки, так как срок их хранения составляет не менее двух месяцев. Кроме того, в этом месяце можно отправиться в магазин за фруктовыми напитками и соками длительного срока хранения. Помимо этого, достаточно долго можно хранить алкоголь, замороженные фрукты и овощи, а также некоторые сорта сыра.