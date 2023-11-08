nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Диетолог Круглова: Некоторые новогодние продукты можно покупать уже в ноябре

8 ноября 2023, 14:03
Согласно информации, озвученной диетологом Натальей Кругловой, некоторые из «новогодних» продуктов для праздничного стола можно приобрести уже в текущем месяце.

По словам специалиста, уже в текущем месяце для новогоднего стола можно приобрести множество видов консервированных продуктов длительного хранения, алкогольные напитки и соки, а также некоторые виды сыров.

Эксперт сообщила представителям NEWS.ru, что в текущем месяце можно приобрести все виды мясных, рыбных, фруктовых и овощных консервов, а также черную и красную икру, поскольку данные продукты могут храниться достаточно долго. Помимо этого, заранее можно запастись таким популярным лакомством, как шоколад.

Также в ноябре имеет смысл купить мясо и рыбу глубокой заморозки, так как срок их хранения составляет не менее двух месяцев. Кроме того, в этом месяце можно отправиться в магазин за фруктовыми напитками и соками длительного срока хранения. Помимо этого, достаточно долго можно хранить алкоголь, замороженные фрукты и овощи, а также некоторые сорта сыра.

Подпишитесь
ТОП-5 худших маршрутов общественного транспорта Тюмени: народный антирейтинг
Сегодня, 09:35
«Ситуация меняется»: в Тюмени в такси начали выставлять примерный ценник на поездку
Сегодня, 04:37
Факторов много, болезнь — одна: тюменцам рассказали, как избежать рака печени
Сегодня, 01:00
Фастфуд не по карману: в Тюмени взлетели цены на шаурму
Сегодня, 08:21
«Дома не останемся?»: будут ли актировки в школах Тюменской области зимой 2023-2024
Сегодня, 07:37
Искали сутки всей Тюменью: где скрывалась пропавшая 12-летняя школьница?
Сегодня, 09:20