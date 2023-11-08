Буцаев: РЭО подписал соглашение о создании в Новосибирской области КПО

Как пишет издание atas.info, между правительством Новосибирской области и МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» было подписано соответствующее концессионное соглашение 31 октября 2023 года. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в регионе будет создан комплексный объект по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, общая стоимость которого превысит 3,5 миллиарда рублей.