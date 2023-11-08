nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Буцаев: РЭО подписал соглашение о создании в Новосибирской области КПО

Буцаев: РЭО подписал соглашение о создании в Новосибирской области КПО

8 ноября 2023, 14:54
Фото: 1MI
Компания «Российский экологический оператор» (РЭО) вложит в строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области свыше 3 миллиардов рублей. Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения.

Как пишет издание atas.info, между правительством Новосибирской области и МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» было подписано соответствующее концессионное соглашение 31 октября 2023 года. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в регионе будет создан комплексный объект по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, общая стоимость которого превысит 3,5 миллиарда рублей.

Строительство КПО запланировано в 3,3 километра от села Верх-Тула Новосибирской области. Мощность объекта по сортировке будет составлять 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно, а по утилизации — 90 тысяч тонн ТКО в год.

Заместитель генерального директора Российского экологического оператора по инвестиционному развитию Сергей Королев рассказал, что компания сможет профинансировать проект в объеме до 95 процентов за счет размещения собственных облигаций. Сумма инвестиций превысит три миллиарда рублей.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что строительство начнется только после прохождения необходимых экологических экспертиз. Строительство КПО позволит прекратить захоронение отходов на старом Хилокском полигоне, ресурс которого уже исчерпан, и будет проведена его рекультивация.

Отмечается, что развитие инфраструктуры в регионах содействует улучшению экологической ситуации и созданию экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.

Подпишитесь
ТОП-5 худших маршрутов общественного транспорта Тюмени: народный антирейтинг
Сегодня, 09:35
«Ситуация меняется»: в Тюмени в такси начали выставлять примерный ценник на поездку
Сегодня, 04:37
Факторов много, болезнь — одна: тюменцам рассказали, как избежать рака печени
Сегодня, 01:00
Фастфуд не по карману: в Тюмени взлетели цены на шаурму
Сегодня, 08:21
«Дома не останемся?»: будут ли актировки в школах Тюменской области зимой 2023-2024
Сегодня, 07:37
Искали сутки всей Тюменью: где скрывалась пропавшая 12-летняя школьница?
Сегодня, 09:20