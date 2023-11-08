Буцаев: РЭО подписал соглашение о создании в Новосибирской области КПО

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Как пишет издание atas.info, между правительством Новосибирской области и МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» было подписано соответствующее концессионное соглашение 31 октября 2023 года. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в регионе будет создан комплексный объект по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, общая стоимость которого превысит 3,5 миллиарда рублей.
Строительство КПО запланировано в 3,3 километра от села Верх-Тула Новосибирской области. Мощность объекта по сортировке будет составлять 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно, а по утилизации — 90 тысяч тонн ТКО в год.
Заместитель генерального директора Российского экологического оператора по инвестиционному развитию Сергей Королев рассказал, что компания сможет профинансировать проект в объеме до 95 процентов за счет размещения собственных облигаций. Сумма инвестиций превысит три миллиарда рублей.
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что строительство начнется только после прохождения необходимых экологических экспертиз. Строительство КПО позволит прекратить захоронение отходов на старом Хилокском полигоне, ресурс которого уже исчерпан, и будет проведена его рекультивация.
Отмечается, что развитие инфраструктуры в регионах содействует улучшению экологической ситуации и созданию экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.