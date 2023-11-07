Жители Тюмени раскупили все дешевые авиабилеты в Сочи

На сайте одного из лоукостеров нет свободных мест на рейсы из Тюмени в Сочи на период с 28 декабря по 7 января. Улететь в южном направлении можно будет также 27 декабря. Однако минимальная цена авиабилета на одного пассажира начинается от 16,5 тысяч рублей.