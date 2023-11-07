Жители Тюмени раскупили все дешевые авиабилеты в Сочи

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
На сайте одного из лоукостеров нет свободных мест на рейсы из Тюмени в Сочи на период с 28 декабря по 7 января. Улететь в южном направлении можно будет также 27 декабря. Однако минимальная цена авиабилета на одного пассажира начинается от 16,5 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени планируют построить новые термальные комплексы. Термальные курорты будут развивать на территории Червишевского тракта и территории вокруг «Жемчужины Сибири», Ирбитском и Салаирском трактах. Помимо прочего, строительство новых комплексов также планируется и в Тобольске.