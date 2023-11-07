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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

На новогодние праздники раскуплены все авиабилеты из Тюмени в Сочи

Жители Тюмени раскупили все дешевые авиабилеты в Сочи

7 ноября 2023, 10:23
Фото: 1MI

На новогодние праздники раскуплены все авиабилеты из Тюмени в Сочи

Тюменцы раскупили все дешевые авиабилеты по направлению Тюмень–Сочи. С 28 декабря по 7 января свободных мест в южном направлении нет. Последняя свободная дата в уходящем году — 27 декабря. Однако цены на билеты там значительно выше.

На сайте одного из лоукостеров нет свободных мест на рейсы из Тюмени в Сочи на период с 28 декабря по 7 января. Улететь в южном направлении можно будет также 27 декабря. Однако минимальная цена авиабилета на одного пассажира начинается от 16,5 тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени планируют построить новые термальные комплексы. Термальные курорты будут развивать на территории Червишевского тракта и территории вокруг «Жемчужины Сибири», Ирбитском и Салаирском трактах. Помимо прочего, строительство новых комплексов также планируется и в Тобольске.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Сочи#Авиабилеты#Праздники#Дмитрий Балобанов
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