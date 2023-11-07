«Заводы больше, чем город»: пассажир показал вид на Тобольск из самолета

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
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Updated Сегодня, 07:49
5 ноября жителю Тобольска довелось лететь рейсом «Екатеринбург — Благовещенск». Мужчина был приятно удивлен, выглянув в иллюминатор самолета: где-то далеко внизу ночными огнями сиял Тобольск.
Момент настолько запал ему в душу, что он запомнил все подробности.
«Время — 21:14, высота — 10600 метров, скорость — 810 км/ч, температура за бортом -60 градусов», — поделился тюменец в Телеграм-канале «Типичный Тобольск».
Пользователи социальной сети также узнали родной город и отметили одну его особенность.
«Заводы больше, чем город», — подчеркнул Александр Сергеевич.
Ранее «Наш Город» сообщал, что «ЮТэйр» будет летать из Тюмени в село Толька Красноселькупского района ЯНАО туда и обратно два раза в неделю. Начиная с 5 ноября рейсы по данному маршруту выполняются в четверг и воскресенье.