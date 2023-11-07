«Заводы больше, чем город»: пассажир показал вид на Тобольск из самолета

Ранее «Наш Город» сообщал, что «ЮТэйр» будет летать из Тюмени в село Толька Красноселькупского района ЯНАО туда и обратно два раза в неделю. Начиная с 5 ноября рейсы по данному маршруту выполняются в четверг и воскресенье.