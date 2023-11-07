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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 08:58

Пьяный тюменец кочергой сломал сожительнице ногу в нескольких местах

Застолье привело семейную пару тюменцев к переломам ног и уголовному делу

7 ноября 2023, 08:56
Фото: Midjourney

Пьяный тюменец кочергой сломал сожительнице ногу в нескольких местах

Потребление алкоголя затянулось у пары на несколько дней. Вечеринке положил конец конфликт, в результате которого женщина оказалась с переломанной ногой, а мужчина — с уголовным делом.
Сюжет
Суд

В отделение полиции села Бердюжье обратились медики: к ним поступила жительница села Уктуз с переломами ноги в нескольких местах.

Стражи порядка выяснили, что травмы ей нанес сожитель: на протяжении нескольких дней семейная пара распивала алкоголь. Затянувшийся банкет подытожил конфликт, в результате которого мужчина нанес своей даме несколько ударов кочергой по ноге.

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В отношении домашнего тирана возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее «Наш Город» рассказывал о конфликте, в ходе которого тюменец получил удар ножом в бедро. Хозяину квартиры, в которую пришел пострадавший, не понравилось, что тот вел себя слишком шумно.

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