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Власти Тюмени определились с подрядчиком для реновации Лесобазы за 174 млн рублей

Власти Тюмени определились с подрядчиком для реновации Лесобазы за 174 млн рублей

7 ноября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Власти Тюмени разыграли тендер на право реализации программы комплексного развития территории в районе Лесобазы. По итогам торгов — контракт выиграл застройщик «Стройинвест», предложив свои услуги за 174,4 млн рублей.

Как пишет «АиФ Тюмень», в программу реновации Лесобазы включены 19,4 га земли — это участки улиц Сахалинской и Туристской (Салаирский тракт).

«Под снос пойдут пять аварийных и два неаварийных многоквартирных дома, а также 24 объекта ИЖС и капитального строительства. На их месте застройщик планирует построить два жилых многоэтажных дома, парковку, медучреждение и спортплощадки», — пояснила редакция.

На Салаирском тракте из-за реновации демонтируют один аварийный многоквартирник и два неаварийных. На месте снесенных построек застройщик имеет право возвести отель, офисные центры, а также обустроить парковку.

Ранее «Наш город» рассказал о жителях Лесобазы, которых власти лишили двора и детской площадки, не включив несколько бараков в программу КРТ.

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#Общество#Ирина Швецова#Реновация#Подрядные организации#Лесобаза#Подрядчик
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