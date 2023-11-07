Власти Тюмени определились с подрядчиком для реновации Лесобазы за 174 млн рублей

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Как пишет «АиФ Тюмень», в программу реновации Лесобазы включены 19,4 га земли — это участки улиц Сахалинской и Туристской (Салаирский тракт).
«Под снос пойдут пять аварийных и два неаварийных многоквартирных дома, а также 24 объекта ИЖС и капитального строительства. На их месте застройщик планирует построить два жилых многоэтажных дома, парковку, медучреждение и спортплощадки», — пояснила редакция.
На Салаирском тракте из-за реновации демонтируют один аварийный многоквартирник и два неаварийных. На месте снесенных построек застройщик имеет право возвести отель, офисные центры, а также обустроить парковку.
Ранее «Наш город» рассказал о жителях Лесобазы, которых власти лишили двора и детской площадки, не включив несколько бараков в программу КРТ.