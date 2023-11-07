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Власти Тюмени хотят изменить график работы автобусов

Власти Тюмени хотят изменить график работы автобусов

7 ноября 2023, 15:59
Фото: 1MI
В администрации города рассказали, что график работы автобусов индивидуален и зависит от востребованности на том или ином маршруте, сообщили в пресс-службе администрации изданию URA.RU.

В сообщении городской администрации говорится о том, что низкий поток пассажиров в вечернее время будет предусмотрен при составлении графиков работы. Большинство маршрутов работает с 6:30 до 21:30, но есть и те, которые заканчивают работу позже. К ним относятся автобусы №14, 13, 30 и 54.

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Ранее «Наш город» писал о том, что к концу 2023 года на улицах Тюмени появлятся 34 новых автобуса. Из них 12 машин будут работать на экологически чистом газе — метане. Общая сумма покупки транспорта составила 600 млн рублей. Новый транспорт доставят в Тюмень уже в ноября, а до конца года его планируется запустить на городские маршруты.

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#Общество#Тюмень#Администрация#Автобусы#Пассажиры#График работы#Дмитрий Балобанов
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