Власти Тюмени хотят изменить график работы автобусов

В сообщении городской администрации говорится о том, что низкий поток пассажиров в вечернее время будет предусмотрен при составлении графиков работы. Большинство маршрутов работает с 6:30 до 21:30, но есть и те, которые заканчивают работу позже. К ним относятся автобусы №14, 13, 30 и 54.