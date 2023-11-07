Власти Тюмени хотят изменить график работы автобусов

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В сообщении городской администрации говорится о том, что низкий поток пассажиров в вечернее время будет предусмотрен при составлении графиков работы. Большинство маршрутов работает с 6:30 до 21:30, но есть и те, которые заканчивают работу позже. К ним относятся автобусы №14, 13, 30 и 54.
Ранее «Наш город» писал о том, что к концу 2023 года на улицах Тюмени появлятся 34 новых автобуса. Из них 12 машин будут работать на экологически чистом газе — метане. Общая сумма покупки транспорта составила 600 млн рублей. Новый транспорт доставят в Тюмень уже в ноября, а до конца года его планируется запустить на городские маршруты.