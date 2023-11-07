В Тюменской области за неделю выявлено почти 400 случаев коронавируса

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
На прошлой неделе в области было зафиксировано 200 ковид-заболевших и один летальный случай.
Распространение других сезонных респираторных инфекций в регионе стало понемногу сокращаться.
«В сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительное снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 2,8%. Заболеваемость по совокупному населению не превышает эпидпорога», — отметили в ведомстве.
Ранее в Тюменской области были зафиксированы первые случаи заражения новым гонконгским гриппом. Пока известно о трех случаях заболевания.