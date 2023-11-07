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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

В Тюменской области за неделю выявлено почти 400 случаев коронавируса

В Тюменской области за неделю выявлено почти 400 случаев коронавируса

7 ноября 2023, 12:18
Фото: 1MI
В период с 30 октября по 5 ноября в Тюменской области зарегистрировано 394 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На прошлой неделе в области было зафиксировано 200 ковид-заболевших и один летальный случай.

Распространение других сезонных респираторных инфекций в регионе стало понемногу сокращаться.

«В сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительное снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 2,8%. Заболеваемость по совокупному населению не превышает эпидпорога», — отметили в ведомстве.

Ранее в Тюменской области были зафиксированы первые случаи заражения новым гонконгским гриппом. Пока известно о трех случаях заболевания.

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