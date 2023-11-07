В Тюмени требуется актриса на роль глупой кикиморы за 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Объявление о вакансии на портале по поиску работы нашел «Ура.ру».
«Мы занимается организацией новогодних сказочных семейных программ. Сейчас в поисках едкой, глупой и самой себе на уме Кикиморы», — пояснил работодатель в сообщении.
От соискателя требуется смелость, креативность и опыт работы с детской публикой — умение развлечь взрослых также необходимо, так как представления рассчитаны на разный возраст.
Стоит отметить, что 50 тысяч рублей в новогодние праздники могут заработать и актрисы-Снегурочки.