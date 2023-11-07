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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Тюмени требуется актриса на роль глупой кикиморы за 50 тысяч рублей

В Тюмени требуется актриса на роль глупой кикиморы за 50 тысяч рублей

7 ноября 2023, 10:02
Фото: 1MI
В Тюмени организаторы мероприятий уже готовятся к новогодним представлениям и набирают актеров на роли сказочных персонажей. Так за роль кикиморы праздничное агентство предлагает заплатить до 50 тыс. рублей.

Объявление о вакансии на портале по поиску работы нашел «Ура.ру».

«Мы занимается организацией новогодних сказочных семейных программ. Сейчас в поисках едкой, глупой и самой себе на уме Кикиморы», — пояснил работодатель в сообщении.

От соискателя требуется смелость, креативность и опыт работы с детской публикой — умение развлечь взрослых также необходимо, так как представления рассчитаны на разный возраст.

Стоит отметить, что 50 тысяч рублей в новогодние праздники могут заработать и актрисы-Снегурочки.

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#Общество#Ирина Швецова#Вакансии#Новогоднее представление#Подарки на Новый год#Вакансия
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