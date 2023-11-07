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В Тюмени таксисты разводят пассажиров на платное ожидание

В Тюмени таксисты разводят пассажиров на платное ожидание

7 ноября 2023, 07:20
Фото: 1MI
Жители Тюмени жалуются на водителей службы такси «Яндекс». По словам горожан, сотрудники таксофирмы освоили новый вид «предпринимательской деятельности».
Видео: Читатель Нашего Города

Для того, чтобы пассажир платил за время ожидания, водители подъезжают к назначенной точке на несколько секунд, после чего уезжают в соседний двор и отменяют заказ. В итоге пассажиру приходится платить за платное ожидание и отмену поездки.

«Вот так разводят людей на деньги. Чтобы вернуть свои финансы пассажирам долго приходится объяснять все сотрудникам поддержки „Яндекс Такси“. В свое оправдание таксист говорит, что у него зависла программа», — сообщил читатель «Нашего Города».

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таксисты недовольны условиями работы на «Яндекс Go» — водителям не предоставляются социальные гарантии, оплачиваемые больничные и отпуска. В связи с этим таксисты планируют провести забастовку и массово не выйти на линию.

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