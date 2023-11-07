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В Тюмени сегодня будет тепло и солнечно

В Тюмени сегодня будет тепло и солнечно

7 ноября 2023, 01:02
Фото: 1MI
В Тюменской области 7 ноября ожидается переменная облачность, ветер до 5-10 м/с. Днем температура воздуха составит 0…+5, в темное время суток столбик термометров опустятся до -3…-8. В отдельных районах ожидается изморозь.

В Тюмени 7 ноября ожидается переменная облачность, южный ветер до 2,9 м/с. Утром термометры покажут -1…+2, к обеду потеплеет до +1…+5. В темное время суток ожидается -1…+1.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 8:00, закат в 16:42, продолжительность дня 8 часов 42 минуты.

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В Тобольске 7 ноября синоптики обещают малооблачную погоду, южный ветер до 2,4 м/с. Температура воздуха утром и днем составит -3…+3, в вечерние и ночные часы термометры покажут -1…+1.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 7:54, закат в 16:26, продолжительность дня 8 часов 32 минуты.

В Ялуторовске во вторник, 7 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, ветер южный до 3,7 м/с. -3…+1 в утренние часы, +2…+4 днем. В темное время суток температура воздуха составит 0…-2.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 7:55, закат в 16:41 продолжительность дня 8 часов 46 минут.

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В Заводоуковске 7 ноября синоптики обещают малооблачную погоду, ветер до 2,5 — 3,2 м/с. Утром термометры покажут -2…+2, к полудню воздухе прогреется до +2…+4. В темное время суток ожидается -2…0.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 7:54, закат в 16:40 продолжительность дня 8 часов 46 минут.

В Ишиме во вторник, 7 ноября, ожидается малооблачная погода, юго-западный ветер до 3,2 м/с. В В утренние часы температура воздуха составит -3…+2, к обеду потеплеет до +1…+5. В вечерние и ночные часы столбики термометров не опустятся ниже -1…-4.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 7:40, закат в 16:30 продолжительность дня 8 часов 50 минут.

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