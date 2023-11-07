В Тюмени сегодня будет тепло и солнечно

В Ишиме во вторник, 7 ноября, ожидается малооблачная погода, юго-западный ветер до 3,2 м/с. В В утренние часы температура воздуха составит -3…+2, к обеду потеплеет до +1…+5. В вечерние и ночные часы столбики термометров не опустятся ниже -1…-4.